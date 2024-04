El Estadio Monumental se vistió de gala el martes pasado para recibir el compromiso entre Colo Colo y Alianza Lima, donde casi 40 mil espectadores llegaron hasta el recinto de Macul para ver un triunfo albo, pero se quedaron con las ganas.

El planteamiento defensivo que planteó -valga la redundancia- Alianza Lima fue imposible de romper para los albos y, pese a que tuvieron una enorme posesión y cantidad de pases, no pudieron salir del empate sin goles.

Uno que le pegó el palo al gato con su análisis fue Nicolás Peric, quien en ESPN Chile analizó el partido de los albos y entregó un lapidario diagnóstico de lo que actualmente sufre el equipo dirigido por Jorge Almirón.

Colo Colo se enredó ante Alianza Lima. | Foto: Photosport

“Era obvio que el partido lo iba a jugar por el centro, no es que no le resultó por fuera porque no hubo forma. Si en un momento pensamos que era línea de 3, no lo fue”, dijo sobre cómo se pararon en la cancha los albos.

En esa misma línea, complementa diciendo que “Colo Colo no tiene profundidad, porque tenía para hacer muchos cambios de sentidos del balón, era ver a quién entregarla, pero se sentía que estaba tenso, que tenía posibilidades y por no arriesgar la pelota fue puro toque”, sostuvo.

Ahora, el Cacique tendrá una semana de descanso en Copa Libertadores y después volverá para recibir a Fluminense sin Arturo Vidal ni Leonardo Gil, pero con la obligación de dejar los tres puntos en casa.

Colo Colo vs. Fluminense, día y hora

Colo Colo deberá recibir al último campeón de la Copa Libertadores de América el 9 de mayo a las 8 de la noche, compromiso válido por la Fecha 4 del Grupo A del máximo torneo a nivel continental.