El mayor temor de un histórico loíno para el "clásico" contra Colo Colo: "Ahí Cobreloa no se vería tan bien"

Luego de nueve años, el próximo lunes se volverá a disputar en Primera División uno de los partidos más calientes del fútbol chileno. Se trata del Colo Colo versus Cobreloa, duelo que para muchos es un clásico, por la rivalidad que tuvieron entre los años ’80 y la década de los 2000.

Los Mineros vienen de ascender después de una larga estadía en Primera B y esta vez visitarán el Estadio Monumental igualados en puntaje con los albos, ambos equipos con 10 unidades en el Campeonato Nacional.

Y para hablar de este partido, BOLAVIP se contactó con un importante jugador que vistió de naranja en la temporada 2003, siendo bicampeón y figura en la final que los Zorros del Desierto le ganaron al cuadro popular en el mismo Monumental. Se trata de Jaime González, quien no tiene dudas que este choque es un clásico.

“Sí, yo creo que sí. Cobreloa demostró que fue difícil para Colo Colo ganar en Calama, que se ganó un título importante y se pelearon títulos importantes entre los dos. Cada partido que la gente ve los efrentamientos, ya reconoce que es un partido atractivo y eso le hace tomar un color de clásico“, comenzó diciendo.

“Claro que es importante, porque la historia de Cobreloa a pesar que se rozaron campeonatos importantes como la Copa Libertadores, pero no se lograron. Y el logro más importante yo creo en la historia de Cobreloa, es haber salido campeón en el Monumental, en cuanto a logro“, respondió al referisre a la final del Torneo de Clausura 2003.

En la misma líneas, recordó el gol que anotó en aquella definición, para el 2-1 que les dio el título a los loínos.

“Y ese gol, también pasa a la historia, definió el título prácticamente en el Monumental. Yo sinceramente creo que el logro más grande que tuvo Cobreloa es salir campeón en el Estadio Monumental”, repasó.

Jaime González y la recordada final entre Cobreloa y Colo Colo en el Estadio Monumental en 2003.

Un complejo reencuentro para Cobreloa

Sobre el partido que se viene por la octava fecha del Campeonato Nacional, González cree que será muy complejo para los de Calama, si es que el entrenador Jorge Almirón dispone de sus mejores jugadores en el Cacique.

“Para Cobreloa la gran diferencia es que no está peleando nada internacional, ningún campeonato. Puede abocarse a disponer del plantel completo para ese partido”, reflexionó.

Seguido, adelantó el mayor temor y que se podría hacer realidad, dependiendo de lo que determine el técnico de los albos.

“Yo creo que va a ser un partido atractivo, pero si Colo Colo pone el plantel que viene jugando la Copa Libertadores, para mí está muy dificil mirando jugador por jugador, puesto por puesto, que Cobreloa pueda salir o hacer un partido que le permita llevarse los puntos a Calama“, opinó.

“El ritmo de Copa Libertadores es totalmente diferente a lo que es el campeonato chileno. Si esos jugadores que estan jugando la Copa Libertadores juegan en el campeonato chileno, tienen un plus diferente. Y ahí Cobreloa no se vería tan bien”, completó el ex Bari.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Cobreloa?

El partido entre el Cacique y los Mineros será este lunes 15 de abril. A partir de las 20:30 horas, en el Estadio Monumental de Santiago.