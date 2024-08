Ignacio Jara volvió a salir a préstamo desde Colo Colo, por tercera ocasión, esta vez rumbo a Coquimbo Unido luego de no entrar en los planes del entrenador Jorge Almirón. El volante de 27 años es una de las cinco bajas del Cacique para el segundo semestre.

Y tras su arribo a la Cuarta Región, el Nacho Jara conversó con Las Últimas Noticias, donde expresó su motivación junto al líder del Campeonato Nacional 2024.

“Venir a Coquimbo me pone muy contento. Es un préstamo, aunque a fin de año termino contrato con Colo Colo y quedo libre. Vengo a jugármela toda”, comenzó diciendo.

“Estoy feliz, me siento bien, creo que era lo que me faltaba para sentirme importante. Llegué al líder del torneo, aunque hay que tener calma. Cada vez los partidos serán más duros. Hace tiempo que no me sentía tan motivado”, agregó.

No pudo revertir su situación en el Cacique

En la instancia, también comentó por qué insitió en continuar en el cuadro popular, cuando no estuvo en los planes de Gustavo Quinteros y esta temporada tampoco en los de Almirón.

“A principio de año hubo ofertas, pero por una meta personal me la quería jugar en el Cacique, sabía que no iba a ser fácil, sentía que podía ser una opción, pero hay decisiones que uno debe acatar. Me sentí bien, nunca bajé los brazos y siempre entrené full. No tuve ninguna lesión grave, pero no se dio. Busqué otros rumbos y estoy muy contento”, reflexionó.

Ignacio Jara fue clave en la salvación del descenso de Colo Colo. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

El “palito” de Ignacio Jara tras salir de Colo Colo

Finalmente, Jara mandó una tremenda frase respecto al momento en que llegó al Cacique, cuando el equipo estaba peleando por zafar del descenso en 2020.

“Hay un poco de pena porque se cerró un ciclo en Colo Colo, cumplí mi sueño, aunque no como lo esperaba en un 100%. Pero vine cuando muchos no querían estar y eso no me lo quita nadie”, lanzó el ex Cobreloa.