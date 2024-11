Jorge Almirón confiesa que aún no tiene claro quién jugará para cumplir con el minutaje Sub 21 en el encuentro por la fecha 30 del Campeonato Nacional 2024.

Colo Colo llega con la primera opción de consagrarse campeón del Campeonato Nacional 2024. Los Albos visitan a Deportes Copiapó este domingo a las 16:00 en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla y con un triunfo, conseguirán dar la vuelta y bajar la estrella 34.

Sin embargo, además de no confiarse ante el León de Atacama, los Albos no se podrán relejar en otro punto: los minutos Sub 21. El Cacique aún debe 61 minutos, los cuales debe cumplir para no sufrir una resta de tres puntos.

Jorge Almirón tiene muy clara la situación: “Faltan 61 minutos. Llegamos hasta el final porque también íbamos compitiendo y sentía que los jugadores de experiencia estaban aportando mucho, entonces no quería separarlos tanto de eso.”.

En ese sentido se refiere a los jugadores jóvenes y destacó a Daniel Gutiérrez: “Ahora estamos obligados a cumplir ese minutaje. Los chicos están llegando bien, por eso no jugaron antes también, se fueron preparando. Daniel Gutiérrez, el último partido no sé cuándo habrá sido, siguió entrenando, se siguió preparando. Jugó el fin de semana el partido más importante de la temporada prácticamente contra Iquique y lo hizo muy bien”.

Colo Colo tiene una disyuntiva con el jugador Sub 21 ante Deportes Copiapó

El estratega ve a sus jugadores Sub 21 en condiciones, pero aún tiene dudas sobre quién jugará: “Están todos preparados, al que le toca jugar los compañeros lo apoyan. No te voy a decir quién va jugar jaja. Porque también estoy con esa duda, la semana planteé una cosa y al final un día antes tomé la decisión de cambiar y salió bien”.

“Estamos con esa disyuntiva. Mañana tenemos el último entrenamiento, pero están todos muy bien. Al que le toque jugar, el equipo sabe que tiene que apoyar, porque es una situación que tenemos que cumplir”, agregó.

Jorge Almirón aún no define al Sub 21 que jugará ante Deportes Copiapó. (Foto: Photosport)

Las opciones de Colo Colo para cumplir con los minutos Sub 21

Daniel Gutiérrez y Leandro Hernández toman ventaja para cumplir con el minutaje Sub 21 en el partido del Cacique ante Deportes Copiapó. En el caso del defensor, porque se acopla bien en el sistema defensivo y esto le permite a Colo Colo también mantener el circuito de ataque con todos sus interpretes habituales.

Por su parte, Hernández si bien tiene que entrar por un jugador de la zona ofensiva, suma doble. Es decir, si juega 45 minutos, ya hace 90. De esta manera, ofrece la alternativa de cumplir con el minutaje en menor tiempo de partido.