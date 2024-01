Colo Colo se prepara para encarar este sábado su último partido de la pretemporada, en donde enfrentará a Independiente del Valle de Ecuador en el marco de la Copa Viña 2024, donde derrotaron en el arranque a Everton por la cuenta mínima con solitario gol de Carlos Palacios.

Jorge Almirón sigue trabajando en variantes para darle su sello al equipo, el cual, hasta el momento, le ha resultado. El ex DT de Boca Juniors aún no sabe de derrotas y suma triunfos ante Nacional de Montevideo, Liverpool, Everton de Viña del Mar y una igualdad con Rosario Central.

Una de las grandes dudas del DT es dónde utilizar a Carlos Palacios y cómo lo ubicará cuando Damián Pizarro regrese al equipo, situación que abordaron en ESPN Chile y que Diego Rivarola, ex jugador azul, no tuvo miedo en encarar.

Rivarola detecta el gran problema que tiene Almirón en Colo Colo. | Foto: Photosport

“El tema es que, si tira a Palacios a la orilla, sigue sin encontrar esa profundidad que a él le gusta, por algo estaba buscando a jugadores como Martínez, quien terminó firmando en Everton”, dijo el ídolo del archirrival del Cacique.

Rivarola detecta el talón de Aquiles albo: “Yo creo que es el gran problema que tiene Colo Colo, en los extremos. No sabe cómo solucionarlo y también en el medio. Si teniendo a Benegas y Lezcano no les ha dado una oportunidad de verlos es porque claramente ya no cuenta y el 9 es Palacios, Pizarro no sé”, complementó.

Lo concreto es que el Cacique se ha visto bien en la pretemporada, pero efectivamente flaquea en la zona de los extremos, donde esta semana esperan cerrar un jugador del gusto de Almirón para encarar los desafíos en el plano local e internacional que se vienen.

Se acerca el debut oficial de Colo Colo este 2024

Los albos enfrentarán en el Estadio Nacional a Huachipato por la Supercopa el domingo 11 de febrero, compromiso que marcará el arranque oficial de la temporada 2024 del fútbol chileno.