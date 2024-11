El atacante del "Cacique" no duda de su presencia ante el "León de Atacama" en la fecha final del campeonato

Colo Colo venció por 3 a 0 a Deportes Iquique y sigue teniendo la primera chance de ser campeón. Si bien los albos hoy podían levantar el título, dependían de que Universidad de Chile enredara puntos con Ñublense, cosa que no pasó.

El autor del primer tanto del “Cacique” en el Monumental fue Javier Correa, jugador que, tras una enorme habilitación de Arturo Vidal, desató la locura en el Estadio Monumental.

Además, Correa recibió una fuerte entrada en el segundo tiempo por parte del exalbo Bryan Carvallo, quien fue expulsado del encuentro dejando a los iquiqueños con 10 elementos.

El atacante de Colo Colo encendió las alarmas de cara al último compromiso ante Deportes Copiapó. Además, ya venía entre algodones a este encuentro, lo que causó preocupación en Macul.

Javier Correa tras el triunfo de Colo Colo

Si bien los albos dependen ahora sí de si mismos para ser campeones, Javier Correa se toma las cosas con calma: “Nos queda un partido más para demostrar lo que venimos haciendo. Estoy contento por el equipo, feliz por el gol y nada. Descansar para lo que viene”, dijo a los micrófonos de TNT Sports tras finalizado el encuentro.

Ante ello, agregó: “Este equipo tiene mucha mentalidad. Va por distintos objetivos, cuando los vamos cumpliendo no nos conformamos. No hemos logrado nada, no nos podemos relajar ni menospreciar a nadie. Hay que preparar el partido que viene para coronar esta segunda rueda que lo hicimos muy bien”.

Javier Correa no quiere perderse por nada del mundo el partido ante Deportes Copiapó (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Fue recién al cierre cuando aclaró que aún no sentía molestias por el golpe del exjugador de Colo Colo: “En caliente no siento nada, pero cuando pasen las horas veremos cómo evoluciona”.

Finalmente, Daniel Arrieta le preguntó sobre si estará en el duelo ante el “León de Atacama”, ante lo que el cordobés respondió que no se lo perderá por ningún motivo.