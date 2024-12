Colo Colo está en búsqueda de refuerzos para la próxima temporada. En el Cacique pretenden reforzarse en el puesto de centrodelantero. Sobre aquello, en los últimos días trascendió que fue ofrecidoCristian Palacios, delantero que jugó este 2024 en Universidad de Chile.

El ex arquero del Cacique, Óscar Wirth no está muy de acuerdo con la opción del Chorri. “Para esos equipos no sé si esa es la alternativa ¡Cómo no va a haber una alternativa afuera! Si realmente andan buscando a alguien que llene las expectativas y la satisfacción del técnico, que se supone que es el que tiene claro lo que quiere”, dijo en conversación con BOLAVIP.

Además, pone a Cristian Palacios al final de la fila: “Si tú me dices tiene esta posibilidad, trato de quemar cualquier otra opción que realmente sea de peso, como para poder decir ‘ya, sabes qué, esto es lo que tomo’”.

“No es como si me dijeran tenemos a Costas, ya chuta, o tenemos al paraguayo a Cardozo. Estamos hablando de nombres que sé que suman y van a potenciar lo que tengo”, agregó.

Cristian Palacios por ahora no tiene club para la temporada 2025. El delantero no ha sido renovado en Universidad de Chile y trascendió que fue ofrecido a Colo Colo. (Foto: Photosport)

Óscar Wirth se refiere al rol de representantes en el mercado

El mundialista de España 1982 cree que varios trascendidos de mercados tienen que ver con los agentes: “No sé por dónde va enfocado todo esto, muchas veces en esta vorágine de nombres que van de un lado para otro, está la instancia de los representantes que andan con los nombres para todos lados”.

En ese aspecto, Wirth cree que los equipos deben ser más claros: “Falta una cosa más asentada de la gente que maneja las instituciones para decir esto es lo que queremos y lo que vamos a buscar y eso no lo veo tan así”.