Ex crack argentino abre su corazón: "No le gritaría un gol a Colo Colo ni a Boca"

Colo Colo está a días de enfrentar a River Plate por los octavos de final de Copa Libertadores. Además, los albos también pelean por la cima del Campeonato Nacional, y tienen antes un importante desafío por la final regional de Copa Chile.

Los albos han tenido que enfrentar en las últimas tres Libertadores a los dos gigantes del fútbol argentino; Boca y River. En ambas oportunidades no logró sacar ningún triunfo, sin embargo, hoy el ánimo es diferente.

Tanto el hincha de Colo Colo como el de Boca Juniors están, de cierta manera, “unidos”, deseando dejar fuera a los “Millonarios”. Quien militó en estos dos clubes fue Pablo Mouche, quien abrió su corazón a ambos elencos en conversación con Te dejo en Orsai.

En primera instancia, el exjugador del “Cacique” y del “Xeneize”, mostró su admiración por Jorge Almirón, quien lo dirigiera durante su estancia en Lanús el año 2016.

“A nivel futbolístico, Jorge Almirón me marcó mucho. Me enseñó muchísimo temas de conceptos dentro de la cancha conceptos tácticos, cómo moverme dentro de la cancha de forma inteligente”, declaró el exariete.

Pablo Mouche confiesa su amor por Boca y Colo Colo

Luego, fue consultado si celebraría un gol ante alguno de sus ex equipos, declarando: “Le tengo un gran cariño a todos los equipos donde jugué, pero no es que me considere o tenga sentido de pertenencia. No es que haya hecho inferiores en algún club o que pasé muchos años en algún club…”.

Pablo Mouche confesó su amor por Colo colo y Boca

Al cierre, respondió con seguridad: “A Colo Colo sería difícil gritarle un gol. A Boca y a Colo Colo, ninguno más. A todos los demás se los gritaría”.

Cabe recordar que Pablo Mouche defendió la camiseta de Boca Juniors desde 2007 a 2012, mientras que en Macul, estuvo entre 2019 y 2020.