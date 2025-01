Colo Colo golpeó el mercado este miércoles tras confirmas las llegadas de tres refuerzos. Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón y Sebastián Vegas, son finalmente nuevos fichajes del popular y llegarán a fortalecer el plantel de Jorge Almirón este 2025.

El bombástico anuncio del popular caló hondo en el entorno del club, generando buenas sensaciones de cara al inicio de la temporada 2025, pensando en lo pobre que se vio el equipo en su último compromiso ante Racing de Avellaneda.

Uno que valoró enormemente la llegada de los nuevos refuerzos fue Gonzalo Fierro, quien en diálogo con BOLAVIP, encontró más que positivo el arribo de los tres exseleccionados de La Roja, aunque aún, tal como dijera Arturo Vidal, ve necesario reforzar más aún el equipo.

Gonzalo Fierro insiste en la llegada de un central a Colo Colo

“Por nombre uno queda satisfecho porque son jugadores que ya llevan un tiempo jugando en Europa, que llegan de ligas competitivas como son la liga argentina… Pero sí todavía creo que puede traer un central más que podría ser lo que quizás Colo-Colo puede potenciar un poco más, ya que la defensa salió un poco débil frente a Racing”, dijo de entrada.

Sin embargo, cree que la llegada de los tres mencionados refuerzos será un salto de calidad para el plantel: “Por nombre claramente Colo Colo no se puede quejar, o sea, ni el hincha ni nada, porque el nombre está. Quizás a lo mejor del gusto, no son del gusto de todo hincha, porque claramente uno a veces espera jugadores que quizás estén más identificados porque he escuchado por ahí que quieren a Claudio Baeza, pero ya teniendo Alarcón y a Méndez va a ser quizás muy difícil que tengan un contención más”.

“Quizás la gente opta por eso por un tema de nombre porque es canterano, pero claramente aquí en cuanto a lo que ha mostrado Colo Colo durante esta temporada de fichajes se lo ha hecho de buena manera”, complementó.

Finalmente, con el plantel que están armando, el polifuncional exjugador demostró su fe en el equipo: “Creo que Colo Colo siempre es protagonista y creo que ahora con este plantel que tiene y que está armando, claramente va a pelear los dos frentes, Copa Libertadores y el campeonato, que es una de las obligaciones que esta institución tiene, pero sí, claramente yo creo que están apostando harto por el tema de Copa Libertadores”.