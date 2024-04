Ex jugador del Cacique da luces de posible refuerzo para Colo Colo en el próximo mercado: "Preguntaron por..."

El ex jugador, Lucas Wilchez tuvo un llamativo paso por Colo Colo, en la que si bien no consiguió ningún título con el club, se llevó un gran cariño por parte del hincha, quien se maravilló con que el volante mostraba en el campo de juego.

Hoy ya alejado del campo de juego, el ex mediocampista en esta jornada conversó con Radio ADN y fue consultado sobre el que es de él hoy en día, en la que indicó que se encuentra inmerso en el mundo de la representación de jugadores, en donde soltó una bomba.

Al ser consultado sobre la posibilidad de traer a algún jugador que represente él dentro de su agencia a Colo Colo, Wilchez señaló que dentro del ‘Cacique’ consultaron por uno de sus representados estrellas, en la que no indicó nombres, pero si señaló donde juega.

“Tenemos un extremo muy importante que hoy está en Tigre, que me han llamado del club, ahora no porque está parado el mercado, pero dios quiera el mercado que venga lo pueda llevar para allá (Colo Colo)“, partió señalando Wilchez.

Wilchez habló de su presente como representante | Foto: Archivo

Siguiendo en eso, el ‘Peter Veneno’ indicó que no puede dar más detalles del jugador en cuestión “me llamaron de Colo Colo, pero no puedo dar más datos” .

Finalmente, Wilchez habló del gran inconveniente que existe al poder dialogar sobre refuerzos con Colo Colo, en la que reveló que es un verdadero problema poder llegar a un acuerdo con todos los que tienen que decidir.

“Es difícil, Blanco y Negro, el directorio, todos los que deciden, es un tema complicado, pero no va a faltar la oportunidad, pero es un lío“, cerró.

¿Cuál sería el jugador en cuestión?

La agencia en la que se encuentra trabajando Lucas Wilchez sería ‘RJ Sports Group’, en la que el jugador que representan y que hoy milita en Tigre es el extremo argentino de 23 años, Juan Cruz Esquivel.

Esquivel ha disputado once encuentros en este 2024 con la camiseta de Tigre, en la que no ha aportado con goles ni asistencias para su equipo, que hoy en día es colista del grupo B en la Copa de la Liga con tan solo cinco puntos en 12 duelos.