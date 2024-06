La gran noticia de esta última semana fue el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024, donde Colo Colo quedó emparejado con Junior de Barranquilla, una llave que en el Estadio Monumental ven con muy buenos ojos.

El Cacique clasificó a la ronda de los 16 mejores de Sudamérica en el segundo lugar del Grupo A, mientras el Tiburón sorprendió y ganó el Grupo D.

Y desde Colombia obviamente también estuvieron muy atentos a este sorteo y están expectantes para lo que sucederá en agosto, donde la ida se jugará en Santiago y la revancha será en Barranquilla.

Para conversar de lo que le espera al cuadro popular en la calurosa y húmeda ciudad caribeña, Bolavip se contactó con el exfutbolista Andrés González, quien tuvo un exitoso paso por Colo Colo en 2006, siendo titular y bicampeón bajo las órdenes de Claudio Borghi.

El otrora defensa colombiano jugó en Junior entre 2011 y 2014, por lo que conoce bien a lo que se enfrentarán los albos.

Luego de retirarse del fútbol en 2015, ha emprendido en varios negocios y últimamente abrió en sociedad un centro de entrenamiento funcional en Cali.

Andrés González impartiendo clases en Brave, su centro de entrenamiento funcional (Foto: Instagram)

– ¿Qué le pareció el sorteo de la Copa Libertadores?

Me pareció chévere, aunque en el Junior de hoy en día no tengo a nadie cercano ya. O sea, la gente del cuerpo médico y la administración, pero jugadores no tengo ninguno cercano, del cuerpo técnico que está actualmente no. Siempre agradecido con Junior, pero le hago mucha más fuerza a mis amigos que la misma institución.

– ¿Y Colo Colo?

Con Colo Colo me pasa igual ahorita, ya no hay nadie. Ahora está Arturo, pero con Arturo no fuimos muy amigos cuando estuvimos allá y después de eso perdimos contacto.

– Pero usted admira a Arturo Vidal.

Por supuesto, quiero que le vaya muy bien, lo admiro mucho. La mística que tiene para jugar al fútbol me identifica mucho, siempre lo tendría en mi equipo. Yo lo siento mucho como el del Real Madrid, Federico Valverde. Obviamente la admiración por el man siempre va a estar.

– Junior viene fuerte…

Junior es un equipo que ha hecho buena campaña, siempre tiene buenos jugadores, siempre ha llevado buenos jugadores. Ha crecido mucho como institución y eso también se ha visto reflejado en sus resultados.

Andrés González jugó en Colo Colo durante toda la campaña 2006. (Foto: Photosport)

El infierno de Barranquilla

– ¿Cómo es Barranquilla y qué escenario podría recibir al equipo chileno?

Barranquilla tiene un componente, su clima que es bien particular, es la humedad. Hace mucho calor, sí, pero es la humedad. Resulta que desde noviembre hasta abril hay una brisa muy chévere, muy agradable. Pero después de Semana Santa se acaba esa brisa y el calor en Barranquilla es insoportable. Yo estuve tres años y medio en Barranquilla.

– ¿Cuál es el mayor problema para jugar en Barranquilla?

Cuál es el tema, que la deshidratación por humedad se combate con hidratación. Si el equipo va preparado, si se empieza a hidratar bien desde unos días antes, si están en la línea rehidratando y rehidratando, no van a tener problema. Y una vaina que como jugador de fútbol siempre es importante, es que van a jugar de noche. No es lo mismo cuando uno llega a Barranquilla y te toca tres y media de la tarde, cuatro de la tarde, a cuando te toca jugar a las siete u ocho de la noche. Eso es muy diferente.

– ¿Usted cómo lo hacía para jugar ahí?

De hecho, yo como jugador y muchos, uno llegaba a Barranquilla el día anterior, se acostaba a dormir y uno cierra el blackout de la habitación, de las cortinas. Y cuando usted se levanta, abría el blackout y estaba el sol pegando a full, uno decía ‘hay Dios mío, ya vamos uno abajo’. Pero cuando te levantabas y el cielo estaba nubladito, uno decía ‘bueno, hoy tenemos oportunidad’. La ventaja de jugar de noche es que no te tienes que preocupar tanto por el clima.

– ¿Y cómo es el hincha de Junior?

Es apasionado. La mayoría de las ciudades grandes de Colombia tenemos dos equipos grandes por ciudad. Pero Junior es un equipo para todo Barranquilla y yo diría que para toda la costa. Entonces el hincha juniorista es muy apasionado, tiene un sentido de pertenencia muy tenaz. Es una belleza cuando vas bien, es bien complejo cuando vas mal. No sé en este momento cómo están, porque acaban de quedarse fuera de la final. Estuvieron luchando hasta el último partido para entrar a la final, entonces no sé cómo esté la gente ahorita. Yo diría que bien, cuando un equipo hasta la última tiene opción, yo diría que está contando con apoyo. Y aparte si clasificaste a la siguiente fase de Copa Libertadores, eso está hablando que estás haciendo las cosas bien.

– ¿Cómo te imaginas que esté el estadio Metropolitano para este partido?

Yo me imagino un estadio a reventar, encendido, no se van a enfrentar solamente al calor de Barranquilla, sino que al calor del hincha. Por un momento, que no entiendo todavía, allá adentro de la cancha es más caliente. Una cosa es cuando estás en la tribuna, por ahí afuerita en la ciudad, pero cuando estás metido en ese césped del Metro, la situación es distinta. Pero el fútbol es fútbol, depende mucho de cómo te levantes ese día.

Andrés González en su etapa en Junior de Barranquilla. (Foto: Instagram)

Con el corazón dividido entre Junior y Colo Colo

– En esta llave, ¿de qué lado estará?

Si me preguntas ahorita a quién le hago más fuerza, por naturaleza a Junior. Yo soy muy agradecido con Colo Colo, siempre va a estar en mi corazón, siempre voy a recordarlos, vivo muy feliz por el cariño que me sigue teniendo el hincha colocolino. Pero por principio natural como colombiano, tengo que hacerle fuerza a Junior. Segundo, por haber estado en Junior, por cómo se portaron conmigo, en Colo Colo también, pero Junior le tocó esa época de mi vida la más compleja y ellos conmigo se portaron muy bien. Y por eso siempre voy a estar agradecido y que les vaya bien.

– ¿Cuál es el momento que más recuerda de su paso por Colo Colo?

Momentos lindos muchos. Al principio cuando llegué nos fue mal, salí y quedamos eliminados por allá. Pero de ahí para allá todos esos magos que teníamos adelante siempre resolvían todo. Unas de las cosas bonitas fue un preclásico, que fue la Garra Blanca al Monumental al entrenamiento y creo que era la primera vez que veía tantos hinchas en un momento que no fuera el partido. Fue super lindo ese tema.

– ¿Y los títulos, compartir con ese plantel histórico?

Obviamente los dos títulos, fueron muy bien conseguidos. Borghi me dejó grandes enseñanzas, vivo muy agradecido con él, los gestos que tuvo conmigo como persona, no solamente como jugador. Compartir loco, compartir con esa generación dorada… Yo después veía a los muchachos en las Copa América triunfar, en las eliminatorias mundialistas y, el hecho de haber estado con ellos en cancha, yo sentía plena alegría. Siempre he sido de celebrar los logros de mis amigos, de mis compañeros. Entonces mi corto paso por Colo Colo sí tiene un espacio muy grande en mi vida.