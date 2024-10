Muchos jugadores a lo largo de su carrera, algunos más reconocidos que otros a nivel país, han demostrado su amor por Colo Colo. Pero hay uno que, vez que tiene la chance, usa sus redes para dar un pequeño mensaje de apoyo y, pese a que defendió muchas camisetas, se exhibe ocasionalmente solo con la del “Cacique”.

En sus registros solo ostenta un paso por la Selección mayor de su país; Paraguay. Fue ante Costa de Marfil en un amistoso que terminó 1 a 1. ¿El gol? lo marcó él: Cristián Venancio Bogado Moríncio.

Nació en Asunción, Paraguay, un 7 de enero de 1987. Defendió la camiseta de 16 clubes, pero en Colo Colo fue donde tuvo su máximo logro: salir campeón en Primera.

El “Torito” comenzó a ganar renombre como una de las grandes promesas del fútbol de su país, dando sus primeros pasos en Sol de América, el poderoso Libertad y luego en Nacional. Así dio el salto a Estudiantes de La Plata, pero en dos temporadas disputó solo 14 encuentros, sin anotar goles.

El “Torito” llega a Colo Colo

Tras un fracaso en Argentina, Cristián Bogado llegó a Chile en 2009 a Deportes Iquique, club donde se ganó un gran renombre a punta de goles y que hizo despertar el interés del equipo popular.

Si bien antes jugó en clubes de renombre como Estudiantes y Libertad, Colo Colo fue en el único club de gran envergadura donde pudo alzar una copa. De hecho, en la final ante Universidad Católica en aquel 2009, Cristián Bogado marcó el 4 a 2 definitivo sobre los “Cruzados” que terminó dándole el título al equipo de Diego Cagna.

Cristián Bogado dejó un gran recuerdo en los hinchas de Colo Colo, quienes lo recuerdan con cariño hasta el día de hoy.

Sobre ello, el “Torito” recuerda con mucha nostalgia su paso por el “Cacique”: “Conservo la medalla, y también la polera del campeonato la encuadré y tengo todo bien guardado, para recordarlo siempre porque fue uno de los momentos más lindos que pasé en el fútbol“, confesó hace un tiempo a DaleAlbo.

Su frustrado sueño en Olimpia

Pese a ser bien valorado por la hinchada, contando con 5 años de contrato y el respaldo del DT, Cristián Bogado tomó la inesperada decisión de partir. Cómo culparlo, si la oferta llegó de Olimpia, club del que el propio jugador confesó ser hincha desde pequeño y, su momento, daba a pensar que podría convertirse en un gran referente de aquel cuadro.

Pero lo cierto es que su rendimiento ahí no fue ni malo, ni bajo ni mucho menos regular, sino que sencillamente horrible. Jugó solo 9 partidos en poco más de 5 meses. Tuvo que regresar a Macul a inicios, pero la situación era completamente distinta para él.

El “Torito” no logró brillar en Olimpia como sí lo hizo con Colo Colo

Su decisión de partir le costó caro, de hecho, confesó al citado medio: “Esa decisión la tomé yo, porque en ese entonces el técnico era Cagna, y me dijo que me quede después de hacer la pretemporada en Canadá, él no quería que me vaya y los dirigentes tampoco (a Olimpia). Pero yo fui un poco terco tomando la decisión de venir a Olimpia de Paraguay siendo que soy hincha de ese club, la familia también es hincha hasta hoy día y quería venir para cumplir mi sueño también de poder jugar en el club donde uno es hincha, pero no me fue bien”.

“Son cosas que después las analizas, y dices por qué cometí ese error, siendo que acá en Colo Colo salí campeón, me quería la gente, y tenía cinco años de contrato. Son cosas que pasan y son decisiones que uno toma pensando que le puede ir bien, y yo tomé esa decisión. Hasta el día de hoy me arrepiento de venir a Olimpia porque tenía cinco años de contrato en Colo Colo, y tome una decisión errada“, remató.

Su triste regreso a Macul

Dicen que las segundas partes no son las mejores. Cristián Bogado regresó a Colo Colo tras el préstamo en Olimpia pero el panorama en el Estadio Monumental era completamente diferente.

Los albos perdieron el título de forma sorprendente en 2010. A falta de cuatro fechas y con la clara chance de ser campeón, igualó 2 a 2 en el clásico ante la U. Igualados con la UC (campeón ese año) en la penúltima jornada, cayeron sorprendentemente ante O’Higgins en El Teniente.

Cristián Bogado defendiendo los colores de Deportes Iquique, club en el que permaneció hasta 2016 (Foto: Alex Díaz/Photosport)

Tras ese desastre, Diego Cagna fue removido de su puesto y llegó Américo Rubén Gallego, entrenador que no quiso contar con el “Torito” entre sus filas: “Después tuve que volver a Colo Colo y Gallego no me quiso, entonces tuve que irme de vuelta a Iquique, que justó subió de vuelta a Primera. Como Gallego no me iba a tener en cuenta, me fui a Iquique”.

El presente del “Torito” Bailarín

Ya retirado del fútbol, Cristián Bogado hoy disfruta de la vida en su natal Paraguay. De hecho, hoy participa de un reconocido programa de baile llamado Baila Conmigo.

Este programa es la versión paraguaya del reconocido Bailando por un Sueño, que tuvo como jurado a la famosa modelo, actriz e hincha de la Selección Paraguaya, Larissa Riquelme.

Los fanáticos del programa, al menos en las redes de este, aseguran que el “Torito” tiene buenos dotes para el baile. Juzgue usted.