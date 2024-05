El ex entrenador de Colo Colo que hoy está viviendo un gran presente en Vélez Sarsfield, se refirió al extraordinario momento de Jordhy Thompson en Rusia.

Gustavo Quinteros da a conocer la conversación que tuvo con Jordhy Thompson en Colo Colo: "Me agradeció"

Se van a cumplir cinco meses desde que Gustavo Quinteros dejó de ser el entrenador de Colo Colo, tras una larga etapa de casi tres años y medio como director técnico en el Cacique. El santafesino dejó un gran recuerdo en el Estadio Monumental y pese a la distancia, sigue estando muy presente.

Anoche el actual DT de Vélez Sarsfield, con quien está instalado en la final de la Copa de la Liga Profesional en Argentina, conversó con DSports Chile y confesó varios pasajes de su estadía en el cuadro popular.

Uno de ellos fue la última conversación que tuvo con Jordhy Thompson, juvenil que hizo debutar y con el que debió enfrentar uno de los mayores problemas, por el caso de violencia en el pololeo que protagonizó el novel delantero.

Por lo mismo en Macul le buscaron una salida a préstamo al Niño Joya y partió al FC Orenburg de Rusia, donde está siendo figura.

La emoción de Gustavo Quinteros por el presente de Jordhy Thompson

Ante aquello, Quinteros se mostró emocionado por el presente del atacante de 19 años.

“Estoy muy contento y aparte él me llamó cuando se iba para Rusia. Me llamó, habló conmigo, me agradeció, yo lo hice debutar. Traté de ayudarlo cuando él tuvo problemas“, recordó el estratega.

“Hoy a mí me pone muy contento que a él le vaya bien, yo sé que le está yendo bien“, completó.

Jordhy Thompson lleva 10 partidos oficiales y dos goles con el FC Orenburg. (Foto: Instagram)

La tarea para Damián Pizarro en Colo Colo

En la instancia, el técnico de 59 años también destacó a otro joven delantero que hizo debutar, Damián Pizarro. Aunque recalcó que tiene que seguir perfeccionándose y trabajando previo a su viaje a Italia. Recordar que la promesa alba fue vendido al Udinese.

“A Damián le va a ir bien también, no tengo dudas. Lo que sí, a Damián cuando hablé con él le dije, tiene todo el potencial para triunfar, pero tiene que trabajar, tiene que pulir cosas, tiene que mejorar cosas. Tiene que llegar una hora antes, irse una hora después, tiene que quedarse a entrenar, a perfeccionar lo bueno que tiene y a mejorar lo que tiene que mejorar”, destacó Quinteros.

“Es un pibe que de muy chiquito tuvo que ponerse la ‘9’ de Colo Colo y pesa mucho. No tengo dudas que va a mejorar mucho y le va a ir muy bien”, concluyó.