Gustavo Quinteros se refirió a Jordhy Thompson, quien quedó en prisión preventiva tras ser imputado por femicidio frustrado en contra de su expareja, Camila Sepúlveda. El DT mostró su pesar por el futbolista de 19 años.

“Yo tengo una pena enorme, mucha angustía. Es un pibe que con nosotros se ha portado muy bien, en los entrenamientos, en el club, en las concentraciones. no tengo nada negativo que decir. Tiene un problema grave, Jordhy tiene un problema grave de formación, de educación, de personalidad”, dice el entrenador en diálogo con TNT Sports.

El entrenador santafesino no se arrepiente de su decisión de reintegrar al futbolista al plantel tras las primeras denuncias por violencia intrafamiliar. “Yo, mi cuerpo técnico y el club quisimos ayudarlo en todo momento, tratar de reinsertarlo en la sociedad como buena persona, ya no con esos errores. De eso no estamos arrepentidos, para nada, de haberlo ayudado, de estar ahí en el momento que tuvo los problemas”.

Quinteros mostró su angustia. “Hoy en día lo único que te puedo decir es que sé que el club rechazó todas las denuncias por los hechos que lo imputan. La ley va a llegar seguramente a su veredicto. Nosotros estamos muy angustiados. Yo como entrenador y haberlo ayudado, haber estado con él en los momentos más difíciles de su vida. Intenté de hacer todo lo posible para recuperarlo. Ojalá que el fútbol, Chile, la sociedad podamos recuperarlo”.

“Yo creo que tiene que haber algo más grande, una institucíón, futbolistas agremiados de Chile. Cuando hay un jugador que tiene un problema grave, ya sea de adicción o un problema en su personalidad, por problemas desde niños, en su familia y un montón de formación, creo que tiene que haber una institución donde podamos recuperar a la persona”, agregó.

Gustavo Quinteros se refiere a Jordhy Thompson (Foto: Photosport)

Gustavo Quinteros espera que Jordhy Thompson pueda ser una persona de bien. “Me interesa más ahora Jordhy como persona no como jugador. Ojalá que su vida pueda ser corregida, pueda corregir, pueda encontrar el mejor camino y ser un profesional en el futuro, un deportista de bien, una persona de bien. Ojalá que podamos encontrar entre todos la posibilidad de ayudarlo y de sacarlo de este momento tan difícil”

El DT expresó que espera que la denuncia contra Thompson no sea cierta. “Yo soy un tipo que cuando hay una persona tiene problemas graves, trato de ayudarlo para que salga de ese problema, para que pueda corregir y pueda ser una persona de bien. Estoy muy angustiado. Espero que todo lo que se dijo, lo que se dice y lo que se ha denunciado no sea verdad, porque si es verdad, todo lo que hemos trabajado con el club, cuerpo técnico, profesionales, psicólogos para tratar de corregir su personalidad fue en vano”.

“Esperemos lo que dice la justicia. Lamento mucho que haya sucedido algo así, lamento mucho porque lo tengo y tuve ahí, ayudándolo en todo momento. Porque también el fúbol y la sociedad necesitamos ayudar a la gente que tiene problemas o que tiene que corregir sus errores de personalidad, de formación, etc, etc”, cerró.