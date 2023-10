"He demostrado que puedo jugar": Daniel Gutiérrez se desquitó en La Roja Sub 23 tras no ser considerado en Colo Colo

La Roja Sub 23 ya está instalada en las semifinales de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, tras vencer a México y Uruguay por el Grupo A. Ahora al equipo dirigido por Eduardo Berizzo solo le falta cerrar esta fase contra República Dominicana, tratando se asegurar el primer lugar.

Y una de las figuras de este combinado nacional es el defensa Daniel Gutiérrez, quien pertenece a Colo Colo y ha sido utilizado como lateral izquierdo por el Toto.

En la antesala del partido contra los dominicanos, el joven defensor de los albos se refirió a su buen momento y lo que fue la última victoria por 1-0 ante los charrúas.

“Creo que fue un partido súper intenso, nos hicimos fuertes en los segundos balones y claramente hemos demostrado que estamos mucho más fuertes como equipo, tanto física como mentalmente. Así que contento y a seguir en la misma”, comenzó diciendo a los canales oficiales de la Selección Chilena.

Seguido, ahondó en su actuación personal e hizo un guiño a las pocas chances que ha tenido en Colo Colo, donde no ha sido tenido en cuenta por el DT Gustavo Quinteros en los últimos meses.

“He demostrado que puedo jugar, tanto tiempo parado… me he sentido bien, me he preparado bien para estos momentos .Quiero seguir en la misma y seguir sumando minutos”, expresó.

VINA DEL MAR, CHILE-OCT23: El jugador de Chile Daniel Gutierrez, derecha, controla la pelota durante el partido del grupo A del futbol masculino de los XIX juegos Panamericanos Santiago 2023 realizado en el estadio Sausalito el 23 de Octubre 2023 en Vina del Mar, Chile./ Chile???s player Daniel Gutierrez, right, controls the ball during the Men???s Group A, First Round football match of the 2023 XIX Pan American Games at the Sausalito Stadium on August 23, 2023 in Vina del Mar, Chile. Foto de Martin Thomas/Santiago 2023 via Photosport.

La Roja Sub 23 quiere asegurar el primer lugar

Sobre el último partido de la fase de grupos, contra los caribeños, Gutiérrez aseguró que están preparados para salir a ganar esta zona.

“De la misma manera, estamos todos motivados para afrontar el ultimo partido. Vamos a salir de la mejor manera tanto en la cancha como mentalmente”, concluyó.

¿Cuándo es el partido de Chile vs República Dominicana?

Este domingo 29 de octubre a las 18:00 horas se enfrentarán La Roja Sub 23 y su par de República Dominicana, por el cierre del Grupo A del fútbol masculino en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El partido se llevará a cabo en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.