Hace algunas semanas, el mediocampista chileno Carlos Palacios fue oficializado como nuevo refuerzo de Boca Juniors, uno de los clubes más importantes de Sudamérica y el mundo.

El arribo del futbolista de 24 años a Argentina ha causado una locura en redes sociales por parte de los hinchas del Azul y Oro, ya sea por su famosa frase “Te pusiste nerviosa” y por haberle anotado a River Plate en Copa Libertadores.

Pese a que todavía se desconoce el dorsal que ocupará el ex Colo Colo, lo que sí se sabe que es que podría llegar a ser el “10” del equipo dirigido por Fernando Gago.

Julio Alberto Barroso y el traspaso de Carlos Palacios de Colo Colo a Boca

Si hay alguien que sabe lo que es vestir la camiseta del Cacique y el Xeneize es el exdefensor Julio Alberto Barroso, que en las últimas horas fue confirmado como DT de la Proyección de Everton.

Fue en el programa MediaPunta que el “Almirante”, como le apodan a Barroso, reveló cuál es la principal diferencia entre el conjunto Popular y Boca.

“Lo que más espero es que le vaya bien porque es un chico que juega muy bien a la pelota pero se tiene que potenciar allá”, afirmó en un comienzo el zaguero multicampeón con el Cacique sobre La Joya.

Carlos Palacios se fue de Colo Colo siendo campeón del Torneo Nacional y la Supercopa | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Yo no sé si es por la cantidad de gente que tiene Argentina en realidad, pero Colo Colo a mí me pareció acá en Chile igual. A parte de ser todo noticia, la cantidad de hinchas que tiene y eso es hermoso. ¿Cuál es la diferencia? Los títulos continentales, pero si Colo Colo tuviera los mismos no cambiaría nada y sería la única diferencia”, cerró.

La Joya jugará Copa Libertadores

Boca Juniors deberá jugar la Fase 2 de Copa Libertadores de América, donde tendrá que enfrentar al ganador de Nacional de Paraguay y Alianza Lima de Perú para encaminar su ruta hacia la fase de grupos.