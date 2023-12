Este domingo a las 18:00 se vivirá una apasionante penúltima fecha del Campeonato Nacional 2023 para los equipos que están peleando por el título. El puntero Cobresal, recibirá a la Universidad de Chile, mientras que el escolta, Colo Colo será local ante la Unión Española. Por su parte, el otro candidato, Huachipato visitará a Ñublense.

José Luis Álvarez se refirió al escenario para los dirigidos por Gustavo Quinteros, que deben ganar y esperar que los Mineros enreden puntos frente a los Azules. “Colo Colo no ha perdido la esperanza”, dice en conversación con Bolavip Chile.

Pelé ve mal al equipo de Mauricio Pellegrino en lo futbolístico. “Reconozco que es difícil, pero si la U hace su trabajo, porque también tienen que ir a algo internacional, tienen que pelear por eso. Pero la U anda muy mal, contra eso no se puede hacer nada”.

Sin embargo, el campeón con el Cacique (1981-1983) también ve una presión en el cuadro de Gustavo Huerta. “Partidos importantes te dan un extra de verdad, van a estar presionados, porque si ellos ganan son campeones, dependiendo de eso (que no ganen Colo Colo y Huachipato). Están a un paso”.

Cobresal lidera el Campeonato Nacional 2023 con 53 puntos (Foto: Photosport)

Álvarez aseguró que pondría la copa al alcance de los jugadores en el encuentro entre Cobresal y la Universidad de Chile. “El que la toca, acuérdate que es mufa, la pongo ahí para que la puedan tocar. Pero yo apelo al profesionalismo de todos”.

¿Qué canal transmitirá los partidos de Cobresal, Colo Colo y Huachipato?

Los partidos de la definición por el título correspondientes a la fecha 29 se jugarán este domingo 3 de diciembre a las 18:00.

Colo Colo vs. Unión Española será emitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2, Cobresal vs. Universidad de Chile será televisado por TNT Sports 3 y Ñublense vs. Huachipato irá por TNT (Películas).