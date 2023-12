Cobresal, Colo Colo y Huachipato llegan disputando el título a las últimas dos fechas del Campeonato Nacional 2023. Los Mineros tienen la ventaja con 53 puntos, mientras que Albos y Acereros suman 51 unidades. Leonel Herrera Rojas siente que el elenco que dirige Gustavo Huerta tiene la presión.

“Cobresal no está acostumbrado a estar peleando títulos. Esto fue totalmente inesperado, por el Campeonato irregular que hay hasta el momento. Harán tres o cuatro fechas atrás que pensaron ‘ah, podemos ser campeones ahora’. Creo que no están preparados y lo que le está pasando más la cuenta en estos momentos es la falta de plantel. Tiene un plantel muy reducido y a estas alturas se nota mucho el cansancio”, dice el histórico del Cacique en conversación con Bolavip Chile.

Para Chuflinga, el elenco cuprífero tiene un peso extra, debido a que los Albos están presionando con triunfos. “Al margen del cansancio, también el peso que tienen encima de no perder puntos, porque saben que si pierden puntos, Colo Colo se les va a meter como se les está metiendo. Es difícil después poder remontar algo”.

“Ellos van a jugar contra la presión, la responsabilidad y contra el plantel reducido que tienen. Por los partidos que le he visto en las últimas fechas, están reducidos de plantel y se nota un cansancio dentro de los jugadores y eso se puede notar hasta el final”, complementó el miembro de Colo Colo 1973.

Cobresal y Colo Colo luchan por el título del Campeonato Nacional 2023 (Foto: Photosport)

Leonel Herrera ve a la U como un partido difícil para Cobresal

El exfutbolista de La Roja proyecta a Colo Colo luchando por el título, más considerando que Cobresal enfrentará a la Universidad de Chile. “Encuentro que tiene que pelear el título sin ningún tipo de problemas. Pensemos que la U ya le ganó una vez a Cobresal allá, salieron campeones ganando en el Salvador”.

En ese aspecto, mencionó que los dirigidos por Mauricio Pellegrino están luchando por instalarse en competencias internacionales. “No va a ser un partido fácil para Cobresal, pensando que la U todavía está luchando por un cupo para ir a una copa”.

¿Cuándo juegan Cobresal, Colo Colo y Huachipato por la fecha 29 del Campeonato Nacional 2023?

Cobresal vs. Universidad de Chile en El Salvador, Colo Colo vs. Unión Española en el Monumental y Ñublense vs. Huachipato jugarán en simultáneo el domingo 3 de diciembre a las 18:00.