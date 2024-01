Arturo Vidal suena fuerte para retornar a Colo Colo en esta temporada 2024. El King a sus 36 años tiene grandes sueños por cumplir y ahora espera la definición de ByN.

De momento se habla que hay división interna pero Jorge Almirón habría dado el visto bueno a su regreso al Cacique. Sin embargo, este fichaje genera dudas en histórico de los albos y que ganó el título más importante que ostenta el club.

Esto trata de Eddio Inostroza, campeón de la Libertadores en 1991 como ayudante técnico de Mirko Jozic. “Yeyo” habló con Bolavip Chile y explicó las dudas que genera el regreso de Vidal en este momento.

¿Vuelve Arturo Vidal?

“Yo no estoy de acuerdo con el retorno de Arturo Vidal. No sé si será hoy el líder positivo que necesita Colo Colo. ¿Estará en condiciones de tener un liderazgo positivo? Lo dudo. Fue un grandioso jugador pero no está en las condiciones en este momento”, expresó.

Inostroza además apuntó al conflicto que va a desatar esta negociación al interior de la directiva. Lo que podría complicar aún más la llegada de refuerzos.

“Los dirigentes no tienen claridad de lo que quieren. Se necesitan refuerzos de alta calidad para aproximarse al primer nivel en Sudamérica, eso esta claro. Pero su retorno va a traer más problemas. Ahora deben abuenarse las partes para llegar a acuerdos. Hasta el momento solo sabemos de conflictos y no de soluciones”, sentenció.