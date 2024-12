En el día de ayer trascendió la noticia de que el plantel de Colo Colo se habría revelado a la dirigencia del Cacique por el tema ‘premios’, en donde a los jugadores les habría llegado un monto menor a lo pactado a principio de año.

La noticia escaló a tal punto que, según ADN Deportes, el plantel desistió de una actividad oficial por la molestia que generó esta situación dentro de los jugadores a la vuelta de sus largas vacaciones.

Pato Yáñez descarta quiebre en Colo Colo por tema premios. | Foto: Photosport

El que descartó de plano esta versión fue Patricio Yáñez, histórico ex jugador albo quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura dijo que “A mí me dijeron todo lo contrario… es como el otro día, cuando apareció la información que Arturo Vidal no quería a Claudio Bravo en el camarín, que fue desmentido”.

“La información que tengo es que hay unas diferencias, pero que en ningún momento hay mala onda, ni nada por el estilo. Son cuestiones que a la hora de hacer la liquidación hay meno dinero, pero no hay problema, no hay quiebres, no hay nada”, complementó.

Yáñez asegura tener fuentes fidedignas y sostiene su versión sobre el rumor que remeció a los hinchas de Colo Colo: “La información que tengo proviene del plantel, no de afuera. Hay que seguir analizando el tema, pero no hay tal quiebre”, remató.

La pretemporada alba en Uruguay

Colo Colo viajará a Uruguay el 10 de enero para afrontar el torneo amistoso ‘Serie Río de La Plata’. Ahí, los albos enfrentarán a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo y luego, en un recinto por definir, se medirán con Huracán de Argentina.