Jorge Almirón entrega tremenda noticia sobre Arturo Vidal en Colo Colo: "No quise apresurarlo"

En Colo Colo tienen una gran noticia para el estreno en la fase de grupos de Copa Libertadores, ya que el Cacique podrá contar con su flamante refuerzo para esta temporada: Arturo Vidal.

Así lo adelantó este lunes el entrenador Jorge Almirón, quien atendió a los medios de comunicación en la previa del choque con Cerro Porteño, por el Grupo A del máximo torneo continental.

En la instancia, el director técnico argentino respondió las consultas de la prensa y adelantó que el King jugará ante Cerro, luego de haber superado su lesión muscular, que lo dejó fuera de los dos últimos partidos por el Campeonato Nacional, frente a Coquimbo Unido y Everton.

“Arturo entrenó normal y bueno sí, llega, llegaría. Tenemos un par de días más para darle el tiempo a que pueda llegar bien. Así que va a jugar”, comenzó diciendo el DT.

Arturo Vidal vio desde los palcos la goleada de Colo Colo por 4-1 sobre Everton del pasado sábado. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

La explicación a la recuperación de Arturo Vidal

Sobre la demora de su recuperación y las dudas que quedaron sobre su condición física, Almirón explicó por qué se debió toda esta situación.

“Es normal, llegó y jugó. El ritmo de juego lo iba a tomar jugando, los partidos fueron muy exigentes, tuvo una molestia y se fue dosificando para que pueda llegar a los partidos bien. El último partido terminó con una molestia un poco más grave, pero ya está recuperado”, indicó.

“Simplemente no quise apresurarlo para que juegue sin molestia y no se esté atrasando. Por eso se hizo un poquito más prolongado la recuperación que ya está bien, en perfectas condiciones para jugar el miércoles“, aseguró el ex estratega de Boca Juniors.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Cerro Porteño?

El partido entre el Cacique y el Ciclón de Barrio Obrero, por el debut del Grupo A en Copa Libertadores, está programado para este miércoles 3 de abril, desde las 21:00 horas, en el Estadio Monumental.