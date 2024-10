Colo Colo concurrió la sesión del Tribunal de Disciplina de este martes. El Cacique fue denuncia por el árbitro Héctor Jona y también por Universidad de Chile. Jorge Almirón se refirió a la acusación y menciona que existe tranquilidad al interior de la institución.

“Lo más importante para mí es darle la tranquilidad a la gente de Colo Colo. Que la gente de Colo Colo se quede sumamente tranquila, que hicimos todo lo que teníamos que hacer, lo que corresponde, porque se aclaró que después de la expulsión yo pedí disculpas que me había equivocado y fueron claros en el proceso. Acatamos en todo momento lo que pasó, el dictamen de la suspensión”, comentó de inicio en conferencia de prensa.

“Después está en proceso la investigación. Me sugirieron los abogados del club, estamos todos muy tranquilos, nos tomaron la declaración a todos, entonces estamos sumamente tranquilos. Como está en proceso prefiero no tocar el tema. Cuando esto se aclare voy a dar todos los detalles que quieran, pero hoy no puedo hablar”, agregó el DT.

Más adelante aseguró que el equipo está muy bien: “Estamos haciendo nuestro trabajo, jugamos miércoles, domingo, los días que nos dijeron, a la hora que tenemos que jugar. El equipo hizo lo que tenía que hacer, estamos todos muy tranquilos. Los jugadores sólo están dedicándose a jugar. Tenemos un grupo bárbaro, el equipo está muy bien, al que le toca jugar lo hace bien, al que está esperando lo hace muy positivo. Estamos muy tranquilos. Estamos solamente en el partido del domingo que se puede dar de manera definitiva, así que estamos pensando en eso”.

Almirón adelantó que probablemente la próxima semana ya el Tribunal de Disciplina tome una decisión: “Lo dije recién, lo más importante es que la gente de Colo Colo se quede tranquila, cumplimos como club lo que teníamos que hacer, hubo declaraciones de la gente y creo que ahora el martes van a tomar la decisión”.

Jorge Almirón asegura que sus ayudantes tomaron las decisiones en cancha en los partidos que estuvo suspendido. (Foto: Photosport)

El entrenador aseguró que no hubo incumplimiento y mencionó que sus asistentes tomaron las determinaciones en los partidos: “En ningún momento incumplimos nada, yo estaba suspendido y como estaba suspendido me volví loco en el palco y mi cuerpo técnico hace mucho tiempo que trabajamos juntos y ellos tomaron decisiones”.

“El último partido de Palestino, ellos hacen tres cambios y yo no sabía por qué salió (Javier) Correa. Me entero después del partido que le había molestado un poco e hicieron el cambio ahí”, complementó.

Almirón reitera que todas las decisiones en cancha las tomaron sus colaboradores y que prepararon los partidos durante la semana: “Los muchachos están tranquilos, acataron lo que el cuerpo técnico dijo. Yo estaba cumpliendo una sanción, las decisiones las tomaron ellos. Venimos trabajándolo, lo venimos hablando como cuerpo técnico en la semana. No puedo estar en partido, pero lo hablamos, ya nos conocemos”.

“Conocen los jugadores, saben lo que pueden dar, en un momento del partido qué pueden dar qué necesita el equipo en esos momentos. Tomaron las decisiones correctas y por suerte salió todo bien, seguimos ganando”, añadió.

El entrenador reiteró que hay calma en el Cacique: “Estamos muy tranquilos todos, todo el entorno, estamos con mucha tranquilidad, que tenemos que definir nosotros y lo hemos hecho en la cancha. Esperemos hacer un buen partido el domingo, el rival es muy duro, va a ser un partido muy complicado, pero es una final. Estamos pensando en eso nada más”.