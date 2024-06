Jorge Almirón sale a aclarar el encontrón que tuvo con Carlos Palacios en la derrota de Colo Colo: "No es la primera ni última vez"

Colo Colo cerró su primer semestre con una derrota por 1-0 en condición de local ante Deportes Copiapó, por la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional 2024.

Los albos fueron sorprendidos por el León de Atacama, en lo que parecía una victoria segura tras la gran hazaña que lograron a mitad de semana, con la clasificación a octavos de final en la Copa Libertadores 2024.

Tras el partido en el Estadio Monumental, el entrenador Jorge Almirón asistió a conferencia de prensa y analizó esta caída.

“La única que tuvieron hicieron el gol y defendieron el resultado que vinieron a buscar. Se encontraron con ese gol, defendieron muy bien, más allá de eso, le generamos muchas (ocasiones) y no pudo entrar (…) Sabor amargo porque no pudimos ganar el último partido en casa y nos vamos al descanso con esa sensación”, comenzó diciendo.

“Lo demás no pasa nada. Lo que pasó el miércoles sigo pensando lo mismo del equipo, de mis jugadores, sigo confiando en eso y no se dio. No cambia nada”, agregó.

“Tenemos toda la segunda ronda y nos vamos a preparar. Va a ser duro, pero estamos bien. Estoy contento y lo del miércoles fue muy bueno”, completó el técnico argentino.

Jorge Almirón sumó su séptima derrota al mando de Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca /Photosport)

La discusión con Carlos Palacios

En la instancia, Almirón fue consultado por al discusión que protagonizó con una de sus figuras, el delantero Carlos Palacios, a quien encaró luego de un berrinche que hizo el futbolista al ser sustitudo a los 68 minutos. De todos modos, le bajó el perfil al encontrón.

“No es la primera ni última vez. Eso se ve en todo el mundo, son reacciones normales, somos calientes, es parte del juego. A Carlos lo quiero mucho, es parte del juego nada más. No tengo nada más que decir, tengo que hablar con él después, cuando venga tranquilo. Después lo hablaré con él, son cosas muy personales, son de equipo, son de grupo. El equipo está muy sano, no hay nada que tenga que aclarar. Es parte de la relación entre el técnico y el jugador, no tiene relevancia eso”, explicó el estratega de 52 años.

El análisis de la primera rueda de Colo Colo

Finalmente, el ex DT de Boca Juniros hizo su análisis de lo que fue la primera rueda del Cacique, quedando en la cuarta posición del Campeonato Nacional con 26 puntos, y por ahora a seis unidades de los líderes.

“Todavía creo que el equipo no tiene techo, tenemos que seguir preparando algunas cosas, así que bien. Buena, positiva, muy contento por pasar esta instancia de Copa, no era fácil. Llevamos muy poco tiempo juntos y el equipo ya tiene una idea de juego. El balance es muy bueno y se viene lo mejor en la segunda etapa”, concluyó.