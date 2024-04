Las elecciones de la concesionaria que administra a Colo Colo, Blanco y Negro, se realizarán el día viernes 26 de abril. El bloque oficialista que encabeza el presidente de la sociedad anónima, Alfredo Stöhwing está disponible a darle continuidad a su proceso. Sin embargo, Aníbal Mosa también aspira a la presidencia y en el medio se encuentra el Club Social que tendrá un rol clave a la hora de definir la presidencia.

Juan Cristóbal Guarello reveló como está la interna del CSD Colo Colo a poco tiempo de la elección de presidente en ByN. “Yo te voy a dar un dato, cuidado. Lo que pasa es que primero está dividido, hay una interna fuerte y segundo simplemente por el racconto, por el análisis, por los patrones, Mosa está con papeles quemados por hacerle promesas que no cumplió”, señaló en el programa De Fútbol Se Habla Así de DSports.

El Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011) menciona que hay dudas en el Club respecto al puertomontino: “Hay mucho recelo en gente del Club Social en decir bueno, vamos con Mosa, después nos promete esto y lo otro y una vez que es presidente no nos cumple nada”

Rodrigo López aportó información. “Ojo que en Río, lo que uno pudo conocer, se vio muy abuenados y un discurso parecido entre Stöhwing y Matías Camacho”, señaló el profesional de las comunicaciones.

Alfredo Stöhwing y Aníbal Mosa aparecen como opciones para la presidencia de ByN (Foto: Phoosport)

Ante esto Guarello se mostró en línea con la información: “Si eso es lo que digo. A mí me la cantaron, que el problema de Mosa, que el Club Social sabe, porque al final que no es Stöhwing, es Vial le ofrece algo al Club Social y se lo cumple, que no es tanto”.