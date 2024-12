Gustavo Quinteros se coronó campeón de la Liga Argentina con Vélez Sarsfield. El DT se fue de Colo Colo luego de que el directorio de Blanco y Negro decidiera no ofrecerle una renovación de contrato. Hoy el estratega en los Albos es Jorge Almirón, quien logró buenos resultados en la presente temporada, ganando dos títulos: el Campeonato Nacional y la Supercopa.

Juan Cristóbal Guarello se animó a comparar a los dos estrategas. “Quinteros (en Vélez) se dedicó exclusivamente a lo que él sabe bien que es entrenar y ver muy bien el fútbol. Como persona que sabe de fútbol para mí Quinteros es más que Almirón”, opinó en La Hora de King Kong.

El Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011) considera que el estratega santafesino le saca ventaja al entrenador de Boca Juniors en el análisis futbolero: “Como analista de fútbol, como tipo conceptual, para mí Quinteros es mucho más que Almirón. Cuando se saca el lloriqueo, cuando se planta en lo suyo es más profundo, tiene más conocimiento”.

Sin embargo, el comunicador menciona el área donde considera que el finalista de la Copa Libertadores con Lanús y Boca es superior: “Ahora para ser entrenador, se necesitan otras habilidades y en las habilidades blandas es donde gana Almirón”.

“Almirón tiene a todos felices, Almirón no llora nada… llorará un arbitraje, un penal, pero muy de tarde en tarde, no se mete en hue… la hace corta”, agregó el comentarista deportivo.

Juan Cristóbal Guarello habla de Gustavo Quinteros y Jorge Almirón. (Foto: Photosport)

También se refirió a los constantes reclamos del ex DT del Popular: “Quinteros siempre que esto no puede ser, que me cobraron, que el calendario, que el guardalíneas que las contrataciones. Se acuerda como huev… todas las semanas que quería traer un jugador, como si no hubiera traído ni uno”.