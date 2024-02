Este jueves 22 de febrero, a las 21:30 horas, debuta Colo Colo en Copa Libertadores y lo hará en calidad de visita ante Godoy Cruz. El Cacique partirá visitando al Tomba en Mendoza por el partido de ida de la fase preliminar 2.

Si bien el Cacique viene de golear por 3-0 a Unión Española en el estreno del Campeonato Nacional, el presente del equipo argentino es mucho mejor. Es líder de su zona en la Liga Profesional de Fútbol y no ha recibido goles en seis partidos disputados.

Y previo al choque con los albos, el destacado periodista trasandino Juan José Buscalia, conversó con Bolavip para analizar esta llave y el gran momento del conjunto bodeguero.

“Impresionante, sorprendente. Con (Daniel) Oldrá le pasa generalmente. Es alguien que está en el club muchos años y siempre que hay crisis con algún entrenador, agarra de manera interina y siempre pasa esto, le va muy bien. Ahora ha agarrado el equipo de manera definitiva”, comenzó diciendo sobre el trabajo que ha hecho el DT.

“Hoy por hoy es el mejor equipo del fútbol argentino, no en cuanto a plantel. Seguramente los mejores planteles los tienen Racing y River. Pero en cuanto a rendimiento, sin duda marca la tendencia y llega no solamente muy bien futbolísticamente, sino con mucha confianza para el partido de Copa“, agregó sobre el gran momento del conjunto mendocino.

“Son seis los partidos que no ha recibido goles. La diferencia la marca en el sentido que no ha cambiado mucho de plantel. Tiene un plantel bastante estable, no hubo cambios del 2023 al 2024, salvo el arquero. Realmente se conocen todos mucho. Muchos de estos chicos que van a jugar contra Colo Colo, son los que han logrado la clasificación por tabla anual el año pasado”, continuó.

En la misma línea, el periodista de DSports adelantó lo que espera del partido del jueves en Mendoza.

“Me parece que Godoy Cruz llega muy bien, llega tonificado. Va a ser difícil porque se define en Santiago. Tendrá que tratar de sacar la diferencia de local o al menos sacar un buen resultado para viajar con expectativas a Santiago. Yo creo que no hay un favorito, Colo Colo es un grande, un histórico del continente y Godoy Cruz sabe que será muy difícil la llave. Pero en cuanto a sus posibilidades, llega muy bien”, indicó.

Juanjo Buscalia advierte a Colo Colo de la principal figura del Tomba

Seguido, Buscalia también tuvo palabras para la gran figura de Godoy Cruz, el volante Hernán López Muñoz, quien viene saliendo de una lesión y llegará justo al partido de ida contra Colo Colo.

“Recuperado Hernán López, es sobrino nieto de Maradona. Juega muy bien. Es un chico que juega con mucha naturalidad, tiene muy buena cabeza. Teniendo pocos partidos en Primera, jugando contra Boca, contra River, jugaba con decisión, asumiendo responsabilidades. Estoy seguro que aquí el principal escollo para Hernán López es el próximo jueves estar bien físicamente. Después en cuanto a su confianza, si llega físicamente va a estar para jugar 100% y es un jugador que te puede cambiar el partido“, advirtió.

Hernán López Muñoz junto al defensa chileno Thomas Galdames se preparan en Godoy Cruz para el choque con Colo Colo. (Foto: Instagram)

La adaptación de Thomas Galdames en Godoy Cruz

Finalmente, quien también es el conductor de los sorteos de Conmebol, tuvo palabras para la adaptación del defensa chileno Thomas Galdames, quien en 2023 arribó a Godoy Cruz.

“Bien, no es fácil integrarse a un equipo que ya tiene un funcionamiento y y él lo ha hecho con mucha naturalidad. Está sumando minutos, eso es lo más importante, de a poco. Tiene un entrenador que lo pidió y que sabe que hay que darle tiempo para que llegue al pico de su rendimiento. Me parece que hay que darle el tiempo que merece”, cerró.