Este viernes comenzó la pretemporada de Colo Colo con miras al 2025, donde un grupo de 10 jugadores partió realizándose las mediciones médicas en una clínica del sector oriente de Santiago.

Entre los futbolistas que dijo presente estuvo el delantero Matías Moya, que ha tenido dos temporadas para el olvido en el Cacique desde que llegó a inicios de 2023 proveniente de Ñublense.

El atacante de 26 años podría ser enviado a préstamo y está al tanto de que quizás no entre en los planes del entrenador Jorge Almirón para el centenario.

Luego de las pruebas de esta mañana, Moya conversó con Radio Cooperativa y comentó: “A preparanos con todo, en mi caso donde me toque, si me toca quedarme dar lo mejor como siempre, y si me toca salir, también, estar al máximo nivel”.

¿Mensaje de despedida?

En la misma línea, envió un mensaje en tono de despedida luego de estos dos años en el cuadro popular, pese que tiene contrato vigente hasta diciembre del 2025.

“Fueron dos años muy lindos igual dentro de todo, a pesar que no tuve muchos partidos, cada partido que me tocó jugar intenté dar lo mejor, siempre al cien con esta camiseta”, expresó.

“Si me toca quedarme seguir de la mejor manera y si me toca irme, también me voy contento, porque no me guardé nada, siempre me entrené al máximo, siempre profesional. Ahora que sea lo que Dios quiera. Si me toca quedarme pelearla como siempre y cumplir todos los objetivos con este club”, completó.

Matías Moya tiene contrato con Colo Colo hasta 2025. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

Matías Moya busca mayor participación en 2025

Tras aquello, el formado en River Plate indicó que busca tener mayor participación en 2025: “Eso es lo que busco para este año, quiero ser más protagonista este año, donde me toque voy a dar lo mejor”.

“Obviamente mi prioridad es acá en Colo Colo, obviamente uno quiere estar siempre. Ahí vamos a ver qué pasa, todavía no tengo una respuesta y una decisión tomada. En estos días vamos a ver la decisión que toma el técnico y el club. Así que ahí vamos a ver”, concluyó el argentino-chileno.