La temporada 2024 del fútbol chileno está a la vuelta de la esquina y serán Colo Colo y Huachipato los encargados de abrirla este domingo en el Estadio Nacional, compromiso válido por la Supercopa del fútbol chileno.

El Cacique no se ha podido reforzar de buena manera para la presente temporada, en donde el único refuerzo con el que cuenta hasta el momento es Arturo Vidal y, de momento, no se ve nada cercano por otro jugador.

El talón de Aquiles de los albos la temporada pasada fue la falta de gol, en donde ni Leandro Benegas, Damián Pizarro o Darío Lezcano pudieron ser una solución en el alicaído frente de ataque albo.

Colo Colo arranca su temporada este domingo. | Foto: Photosport

“Caemos en lo mismo de los dos delanteros que tiene Colo Colo, que no funcionan, que están en la banca. El técnico actual no los tiene en cuenta o al menos no los ha tenido en cuenta en este arranque de pretemporada”, reveló Juvenal Olmos en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Olmos no ve a Benegas y Lezcano como una posible solución a la falta de gol en el Cacique: “A mí me hace pensar que, si no los tiene en cuenta, no van a ser una gran solución para Colo Colo esta temporada”, añadió.

En el cierre, da con un certero análisis del gran dolor de cabeza que tiene Jorge Almirón en los albos, diciendo que “Colo Colo lo que más requiere hoy en día es gol, para definir los partidos. Fue uno de los puntos más flacos de la temporada anterior donde no logró subir sobre los 10 goles a ninguno de sus futbolistas”, cerró.

Lo que viene para Colo Colo

El Cacique enfrentará a Huachipato este domingo, a Unión Española el sábado 17 de febrero y el jueves 22 del mismo mes se desplazará hasta Mendoza para desafiar a Godoy Cruz por la Fase 2 de la Copa Libertadores de América.