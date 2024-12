La temporada 2024 dentro del Campeonato Nacional nos dejó un cierre de alto infarto, en la que Colo Colo y Universidad de Chile definieron al campeón del fútbol chileno en una última fecha que tuvo un montón de emociones y que terminó coronando como campeón al ‘Cacique’.

Recordando lo que fue esta temporada, el entrenador de Palestino Lucas Bovaglio conversó con el programa ‘F90’ de ESPN hace unos días y fue consultado sobre el mejor equipo del año en el fútbol chileno, en el que se la jugó con su elección.

“Nos tocó en el segundo semestre en donde se vio un gran Colo Colo, pero a mí me encantaba como jugaba la U, para mí el que mejor jugaba era la U”.

“La idea, la propuesta, en cada escenario veías el sello de Álvarez y jugaba siendo protagonista en todos los partidos, fue el equipo con el cuál nosotros tuvimos que ceder la iniciativa, normalmente a nosotros nos gusta proponer o jugar de igual a igual, pero con la U debimos ceder la iniciativa”, partió señalando Bovaglio.

El estratega argentino agregó del estilo de juego diferente que debía adoptar para enfrentar al equipo de Gustavo Álvarez y recordó lo que fue la seguidilla de de tres partidos en la que se enfrentó ante la U por Copa Chile y el Campeonato Nacional.

“Tuvimos que armar el bloque, recuperar y salir rápido, algo que no me gusta tanto, pero no teníamos otra forma de competirle si queríamos sacar un buen resultado”.

Bovaglio se deshizo en elogios por la U | Foto: Photosport

“Nos tocó enfrentarnos tres veces en una semana, perdimos 5-0 de local, le ganamos 1-0 tres días después en la Copa Chile y después perdemos a los 92’ en el Estadio Nacional, un partido ajustadísimo en la última jugada. Fue al único equipo que a nosotros decidimos darle la pelota y esperarlo, no nos gusta, pero era un equipo que te terminaba llevando puesto”, remarcó.

Finalmente, Bovaglio también tuvo palabras para lo que fue uno de los partidos del cierre del torneo ante Colo Colo, en la que quedó con la sensación de poder haber sacado un mejor resultado, pero que perdonar ante un gran rival, les terminó costando caro.

“Con Colo Colo nos fuimos 2-1 en el descanso y que era para un 3-1, en el segundo tiempo nos metieron tres cambios que nos llevaron puesto en los primeros 15 minutos que fue suficiente para que se pusieran 3-2 y después no nos dio para poder torcer la historia”, cerró.