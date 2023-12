Un tema que ha sido muy comentado en las últimas semanas en Colo Colo es el estado de la cancha del Estadio Monumental, la cual quedó bastante dañada tras los conciertos de la última semana de noviembre de Roger Waters y The Cure.

El plantel masculino del Cacique tuvo varias quejas sobre aquello en la previa del partido contra Unión Española del pasado domingo, donde cayeron por 2-0 y se despidieron de la pelea por el título del Campeonato Nacional.

Pero hasta ahora faltaba la opinión del plantel femenino de Colo Colo, quienes también hacen de local en la cancha principal de Macul.

Por lo mismo, Bolavip conversó con la capitana de las albas, Yanara Aedo, quien este jueves fue elegida como la mejor jugadora del año en los Premios FutFem 2023.

En primer lugar, la mundialista y medallista panamericana con la Selección Chilena dio a conocer sus sensaciones luego de haber recibido este premio “The Best”: “Para mí en lo personal ha sido un año muy lindo, no solo a nivel deportivo, a nivel personal me siento muy realizada, contenta con el trabajo que está haciendo el club, mis compañeras y el cómo me siento hoy, en mi casa y así lo siento, puedo jugar con la fluidez que ellos me dan, con la confianza que ellos me dan y la verdad me siento muy bien”.

Las jugadoras de Colo Colo Femenino tras la ceremonia de los Premios FutFem 2023. (Foto: Colo Colo)

La versión de la capitana de Colo Colo Femenino sobre la cancha del Estadio Monumental

Seguido, Aedo se refirió a lo sucedido con la cancha del Estadio Monumental: “A nosotras por lo menos nos ha tocado jugar en una cancha en buen estado, no nos ha tocado lo que les pasó a los del fútbol masculino. Entiendo que el club los contrato que tiene no es de ahora, sino que de hace mucho, entonces no es algo que uno pueda decir ‘cambiamos el recinto, sacamos el recinto’, entiendo que lo tienen de hace muchos años”.

“Quizás no se esperaba que se iba a jugar una instancia así de importante, pero a nosotras en lo personal nos ha tocado la cancha buena siempre que hemos tenido que jugar“, agregó.

“El último partido que nos tocó de local fue contra la U, 20 mil personas, entonces al menos nosotras tenemos cosas positivas para decir sobre eso“, completó la seleccionada nacional.

¿Cuál es la situación contractual de Yanara Aedo con Colo Colo?

Yanara Aedo termina contrato con Colo Colo ahora en diciembre y está a la espera de definir su futuro, ya que cuenta con ofertas desde el extranjero, tal como lo comentó con este medio:

“Estoy escuchando ofertas, tengo varias ofertas de afuera, tengo las ofertas ahí, pero estoy escuchando primero a Colo Colo. Para mí Colo Colo siempre es prioridad, lo voy a escuchar primero y lo voy a seguir escuchando primero y ya voy a decidir”.