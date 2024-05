El ex jugador de Colo Colo vive de un terrible momento en el fútbol peruano en las últimas horas

Alianza Lima y Colo Colo en esta jornada tendrán un duelo de alto impacto por la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que ambos equipos deben sumar puntos para poder seguir soñando en avanzar a la próxima ronda.

Dentro de lo que será este compromiso, en las últimas horas una importante noticia se ha dado a conocer por un jugador en particular, que tiene algo en común entre ambos equipos.

Se trata del jugador Gabriel Costa, con pasado en Colo Colo y que hoy pertenece a Alianza Lima, que para este importante duelo no fue considerado por el entrenador Alejandro Restrepo.

Además de aquello, desde Perú han lanzado una bombástica información sobre el ex Colo Colo pensando en lo que es esta temporada, la cuál sin duda es un duro golpe para él.

Costa sufre en Perú con esta situación | Foto: Photosport

Según informó el periodista Marcello Merizalde, desde Alianza Lima buscarían poner punto final a su vínculo con Gabriel Costa, debido a lo que ha sido el flojo desempeño del jugador tras su regreso al fútbol peruano.

“Gabriel Costa no concentra (al partido ante Colo-Colo) por muchas razones. Él tiene una lesión en la rodilla, pero no es solamente por eso. Por rendimiento, el futuro de Costa en Alianza Lima no es tan seguro para lo que resta del año. Se ha dado un corto circuito entre la dirigencia íntima y el jugador por su nivel y la actitud de él”, indicó en el programa ‘A presión’.

Ante este escenario, se espera que en las próximas semanas ya se comience a dilucidar que será del futuro del ex Colo Colo, quien tiene contrato con Alianza Lima hasta finales de este 2024, por lo que desde el conjunto peruano buscarán la chance de mandar a préstamo al jugador o poner punto final a su contrato con anticipación.