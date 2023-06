La nueva faceta de un jugador que llegó como crack a Colo Colo: Ex albo la rompe con clases personalizadas de fútbol a domicilio

La vida después del fútbol no es nada fácil para los ex jugadores de la actividad, quienes tienen que buscar formas de reinventarse tras sus carreras y, si no ahorraron en su paso, la vida se pone cuesta arriba.

Uno que encontró una manera de traspasar todos sus conocimientos adquiridos en el campo de juego hacia las nuevas generaciones e interesados en progresar futbolísticamente es Patricio Jerez, ex jugador de Colo Colo.

Jerez hace gala de su CV para promocionar sus clases. | Foto: Instagram

Surgido en Magallanes y con un buen paso por Huachipato, hizo los méritos suficientes para llegar al Cacique, donde destacó en un equipo que no presentaba mayores luces y batallaba para hacerle frente a sus clásicos el 2011.

Ahora, Jerez se dedica a hacer clases personalizas de fútbol a domicilio, una modalidad que se masificó durante la pandemia del Covid-19 y que ahora tiene al ex albo traspasando todos sus conocimientos.

A través de su cuenta personal de Instagram, Jerez ha colgado fotos con niños, adolescentes y adultos de todas las camisetas quienes optan por el servicio de un profesional que se mantuvo más de 10 años en la actividad.