Carlos Palacios ya avisó hace algunos días. El jugador de Colo Colo quiere dar el salto y, ante el interés de Boca Juniors desde principio de año, todo indica que ese sea su más posible destino.

Pero el cuadro “Xeneize” no atraviesa el mejor de los presentes. De hecho, Juan Román Riquelme, los DT’s que han pasado y los jugadores del actual plantel, son blanco de críticas por parte de los fanáticos del club. Ante ese panorama, quieren revertir esa situación, y partieron por traer a Fernando Gago como nuevo DT.

En ese escenario, la “Joya” estaría sometido al juicio del exjugador del Real Madrid. Si bien cuenta con la aprobación de Riquelme, quien en varias ocasiones ha alabado la forma de jugar del volante albo, la última palabra muy probablemente la tenga el nuevo estratega.

Según reportaron desde TyC Sports, en Boca Juniors ya hubo una reunión de directivos para presentarle al nuevo DT los proyectos de cara al 2025, en donde apareció el nombre de Carlos Palacios y los avances que han habido en materia de negociaciones con “La Joya”.

¿Carlos Palacios deja Colo Colo?

Si la pregunta es si Carlos Palacios continuará en Colo Colo, la respuesta es muy probablemente no. Según el citado medio, Gago ya estaría avisado de que las conversaciones con el volante del “Cacique” están muy avanzadas.

Ante ello, solo faltaba el visto bueno de Fernando Gago, cosa que terminó siendo aprobada por el nuevo director técnico del cuadro “Xeneize” por lo que, muy posiblemente, a no ser que ocurran cosas de último minuto, la figura alba partirá con rumbo a La Bombonera.

Carlos Palacios tendría los días contados en Colo Colo. (Foto: Photosport)

Ahora bien. Palacios quiere primero conseguir un título con el popular. De momento, cuentan con la primera chance para quedarse con el Campeonato Nacional 2024. En caso de ocurrir algún inconveniente de última hora, el volante no se cierra a la opción de permanecer al menos un semestre más.

“Está la intención de seguir. Siempre lo he dicho, pero si las cosas cambian, uno no sabe lo que pueda pasar. La gente me muestra un cariño importante que a uno lo puede hacer cambiar de opinión. Yo dije que no quería salir de Colo Colo. Mi asunto es salir del país, a probar nuevas aventuras, pero las cosas pueden cambiar”, dijo Carlitos tras la victoria alba sobre la UC.