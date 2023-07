Arturo Vidal fichó por el Athletico Paranaense tras un paso por el Flamengo donde no tuvo la continuidad que esperaba tras llegar como figura desde Europa. Colo Colo por ahora no es destino, pero el King hace unos días en Radio ADN aseguró que está abierto a escuchar propuestas de la directiva alba.

Jorge “Coke” Contreras aseguró que una llegada del ex Barcelona hubiese sido muy importante para el Cacique. “Creo que esta era la oportunidad, porque le podrían haber sacado muy buen provecho a Vidal, él podría haber sido el jugador revulsivo para contagiar a los compañeros y así ayudar a Colo Colo a mejorar su rendimiento”, opinó en diálogo con RedGol.

El talentoso exfutbolista veía el momento como perfecto para el regreso del formado en los albos, pero también deja un espacio para razones que quizás no se saben. “Uno no conoce la interna, no sé si tendrán algún problema con él, pero si Blanco y Negro busca un cambio, era ideal pensar en la vuelta de un jugador tan identificado con el club como Vidal. Uno piensa que era el momento ideal, pero claro, uno no sabe las razones”,

De todas formas considera que el Cacique se debió animar a realizar una propuesta. “No sé si habrán conversado con él, manejado los valores y todo eso, pero para todo lo que rodea Colo Colo, hacer la gestión habría sido muy motivante. Después, si no hubiesen tenido suerte o no hubiesen llegado a un acuerdo, sería otra cosa. Pero al menos hacer la gestión”.

Arturo Vidal competirá en el Athletico Paranaense hasta fin de año (Foto: Photosport)

Por último repitió que el King en lo futbolístico significaba un gran aporte para la institución. “Uno tiene que ponerse en la otra parte, no sé si no era el momento, pero creo yo, pensando un poco en la situación que está pasando el equipo, que Vidal era un jugador calado, que encajaba muy bien para lo que yo creo y todos creemos que necesita Colo Colo: un revulsivo de forma inmediata”.