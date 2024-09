El ex seleccionado chileno confiesa no entender el odio que se ganó el defensa de River Plate.

La expulsión de Maximiliano Falcón por el incidente con Paulo Díaz sigue generando comentarios, más aún considerando que tanto Colo Colo como River Plate pierden piezas importante para el duelo del próximo martes en Buenos Aires.

BOLAVIP conversa con Jorge Coke Contreras, el que se declara extrañado por la ola de virulencia en contra del seleccionado chileno, tanto de opinólogos nacionales como de ex jugadores albos que le han caído con todo.

“Me ha llamado la atención tanta crítica para Paulo Díaz, entiendo que estaba jugando ante Colo Colo”, afirma.

Agregando que “lo han matado mucho y ahí queda demostrado lo que significa Colo Colo en nuestro fútbol, a mi me tocó jugar ahí y es muy diferente jugar en otro equipo del fútbol chileno”.

Consultado respecto a quién pierde más con estas expulsiones, el Coke cree que en la suma y la resta, el cuadro de Macul.

El Coke Contreras no entiende tanto odio con Paulo Díaz.

“River tiene alternativas, más allá de que siempre ha sido titular, pero hay jugadores de jerarquía para reemplazarlo”, asegura.

Y respecto al Peluca “se podría pensar que por el ímpetu que le da Falcón, no es de mi agrado, pero es un defensor efectivo y que se la juega, a mi me gustó mucho la entrada de Amor, hizo un partido muy bueno, no se equivocó en nada”.

¿Qué tiene que hacer Colo Colo?

Jorge Coke Contreras cree que “lógicamente hay que hacer un partido ordenado, parecido a lo que hizo acá, es lógico que ahora cambian los escenarios y cuando juegas de local o visita hay cambios, River va a tomar la iniciativa y eso es lo que tiene que evitar Colo Colo, quitarle la pelota”-