En dos días debuta Colo Colo en la Fase 2 de Copa Libertadores y lo hará de visita ante Godoy Cruz, uno de los líderes del fútbol argentino. Para aquello, el entrenador Jorge Almirón ya prepara el equipo titular para buscar el primer paso de la hazaña en Mendoza.

Para esta ocasión, el director técnico bonaerense tiene más o menos definido el once inicial, con la excepción del tridente en ataque, donde este miércoles definirá los últimos detalles.

Esto tiene que ver principalmente con la condición física del delantero Carlos Palacios, quien esta jornada entrenó con normalidad luego de una lesión muscular. La Joya podría jugar como extremo por la punta izquierda o como centrodelantero.

Así lo adelantó el propio DT en conferencia de prensa: “Fue evolucionando muy bien, tenemos un día más para esperar, hoy entrenó normal, así que yo espero que mañana se sienta mucho mejor y pueda participar desde el inicio. Yo creo que va a llegar muy bien“.

Carlos Palacios podría ser titular en Colo Colo ante Godoy Cruz. (Foto: Marcelo Hernández/Photosport)

Otra alternativa para el ‘9’ es el joven Damián Pizarro, quien también será considerado para el viaje a Mendoza. El Haaland de Macul no ha sumado minutos en esta temporada, ya que no se encontraba en Chile. Comenzó el año disputando el Preolímpico con La Roja Sub 23 y luego tuvo que viajar a Italia para pasar la revisión médica con el Udiense, club al que se unirá en julio.

Mientras que como alternativa como puntero zurdo, Almirón también ha probado a Pablo Parra, quien estaría por sobre Matías Moya, que acaba de volver a entrenar con normalidad por un golpe que recibió en la Supercopa.

La probable formación de Colo Colo vs Godoy Cruz

Brayan Cortés; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Arturo Vidal, Leonardo Gil; Cristián Zavala, Damián Pizarro y Carlos Palacios.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de ida por la Fase 2 de Copa Libertadores?

El Tomba y el Cacique se verán las caras este jueves 22 de febrero, desde las 21:30 horas, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.