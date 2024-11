Se acerca el fin de la temporada 2024 del fútbol chileno y son varios los jugadores de Colo Colo que terminan contrato con el club, siendo Leonardo Gil uno de los sueldos más altos del plantel que deberá revisar sus condiciones con la dirigencia.

La semana pasada, trascendió que el ex Rosario Central habría sido ofrecido a Universidad Católica y, tras el compromiso entre el Cacique y Deportes Iquique, el jugador fue consultado por si se ve en los albos el 2025.

Gil todavía no define su futuro con Colo Colo. | Foto: Photosport

“No sé, ojalá que sí. Es un deseo mío y de la familia también. Ojalá se dé, en estos tres años y medio hemos hecho bien las cosas, conseguido logros importantes y más este año que hemos roto rachas a nivel internacional”, dijo.

Gil despeja dudas ante los rumores que lo vinculan con la UC: “Todavía no. Se han hablado muchas cosas, de otros clubes de Chile, que los dirigentes se acercaron. Hay muchas Redes Sociales y páginas que dicen cosas que no son verdad. Lo que sí sale de mi boca es que todavía no se ha acercado la dirigencia”, sumó.

“Quiero terminar de la mejor manera este año. Creo que si salimos campeones serían seis títulos con la Supercopa, así que estoy contento en lo individual y también con el cariño de la gente. Después se verá”, remató en el cierre.

Los títulos de Leonardo Gil en Colo Colo

Leonardo Gil llegó a principios de 2021 a Colo Colo y, desde entonces, ha cosechado los títulos de Copa Chile 2021 y 2023, Supercopa 2022 y Campeonato Nacional 2022. En 10 días, podría sumar dos trofeos si los albos vencen a Copiapó en el norte y a Huachipato en los minutos restantes de la Supercopa.