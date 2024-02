Jorge Almirón decidió darle descanso a los 11 jugadores que fueron titulares en el triunfo de Colo Colo por 1-0 ante Godoy Cruz en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por la fase 2 ida de la Copa Libertadores. El DT optó por salir con un elenco alternativo en la caída por la mínima frente a O’Higgins en Rancagua.

Leonel Herrera barrió con la decisión del entrenador. “Yo creo que se anduvo equivocando, porque no puedes dar tantas facilidades”, dijo el histórico miembro del Cacique 1973 en conversación con BOLAVIP.

Chuflinga aseguró que debió jugar con algunos futbolistas estelares: “A jugar un partido serio por lo menos tendrías que entrar a jugar con la mitad del equipo titular y después a medida que vaya transcurriendo el partido tú vas viendo los cambios que tienes que hacer, pero no entrar con prácticamente 11 suplentes y con niñitos que recién están apareciendo”.

Herrera además remarcó que el cuadro Albo no generó ocasiones de gol: “Es mucha ventaja para el rival. O’Higgins no se esforzó mucho. Colo Colo no tuvo una oportunidad de gol, un par de rebotes por ahí, pero nada más”.

El exfutbolista del Cacique aseguró que el equipo alcanzaba a recuperarse para el desafío internacional: “Se equivocó Almirón. A lo mejor menospreció mucho a O’Higgins. Ahora pienso y como jugador lo digo, Colo Colo juega el jueves, si tú juegas un partido cuatro días antes te recuperas de sobra. Entonces es darle mucha ventaja al equipo local en ese sentido y menospreciar mucho a O’Higgins”.

Jorge Almirón alineó un equipo alternativo en el compromiso de los Albos ante O’Higgins. (Foto: Photosport)

¿Cuándo juega Colo Colo ante Godoy Cruz por la segunda fase vuelta de la Copa Libertadores?

Colo Colo recibirá a Godoy Cruz el jueves 29 de febrero a las 21:30 en el estadio Monumental por la fase 2 vuelta de la Copa Libertadores. Los Albos llegan con la ventaja de 1-0 conseguida en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.