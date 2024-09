Lucas Cepeda no titubea tras el triunfo de Colo Colo: "Tenemos a Arturo Vidal, el mejor de la historia"

Lucas Cepeda fue la gran figura de Colo Colo ante Cobresal. El jugador albo anotó el segundo tanto en el triunfo 2 a 0, que los deja aún cómo sólidos escoltas del líder Universidad de Chile.

Cepeda anotó a los 49′ y tuvo varias chances de gol. Cada pelota que tuvo, era una jugada que ponía en peligro a Cobresal, por lo que fue, claramente, elegido como el jugador del duelo.

Una vez finalizado el encuentro, el atacante se refirió a la caída que tuvieron ante River Plate en Copa Libertadores. Sin echarse a morir, mostró su optimismo y el agradecimiento a la fanaticada alba por la calurosa bienvenida tras regresar desde Buenos Aires.

“Para mí va a ser imborrable esa sensación, de que hayan cerrado toda una avenida. La gente me emocionó. Cuando llegamos de vuelta miles nos esperaron fuera del estadio. Es una emoción tremenda que nos apoyen en cada momento”, declaró el atacante de Colo Colo en primera instancia.

Arturo Vidal, un pilar fundamental para Lucas Cepeda

Arturo Vidal, ausente esta noche ya que Jorge Almirón decidió darle a un descanso, estuvo causando polémica durante toda la semana con sus picantes declaraciones.

Lucas Cepeda no se refirió precisamente a estas polémicas, sino que alabó y agradeció lo que ha significado el “King” para el fútbol chileno, y a nivel personal para él como jugador.

“La verdad es que estos meses han sido increíbles para mi, sin el apoyo de mi familia y compañeros”, declaró el ariete a TNT Sports.

Lucas Cepeda fue la gran figura de Colo Colo ante Cobresal (Foto: Marcelo Hernandez/Photosport)

En esa línea, remarcó: “Quiero recalcar que tenemos al mejor jugador de la historia. Arturo Vidal. Desde que llegué me ha ayudado, ha sido un pilar fundamental en Colo Colo. Me ha brindado todo su apoyo”.

Finalmente, sobre los consejos que le ha entregado el volante, reveló: “Siempre me dice que confíe en mis capacidades, que me van a bancar, que siga, que sea yo dentro de la cancha. Teniendo ese respaldo del mejor jugador de Chile uno se siente más tranquilo. Estoy contento por él y por mis compañeros que siempre me brindan un apoyo”.