Coquimbo Unido cerró su participación dentro de la Copa de Verano en la cuarta región con un importante triunfo en condición como local, tras imponerse por la cuenta mínima ante la Universidad de Chile gracias a la anotación de Andrés Chávez.

Tras lo que fue este partido, el destacado volante de los ‘Piratas’ Luciano Cabral conversó con TNT Sports y analizó lo que fue esta importante victoria para su equipo, en la que mostró toda su felicidad por el rendimiento del club.

“Contento porque pudimos practicar todo lo que veníamos entrenando, fortaleciendo, así que contento. Nos faltó gol para la copa, pero más allá de eso, contento porque vamos creciendo”, partió indicando Cabral.

Estos duelos para el equipo de la cuarta región sirven de gran ayuda, en el que la gran figura del conjunto de Fernando Díaz tiene en mente el primer gran objetivo del equipo: el duelo ante Universidad Católica por Copa Sudamericana.

Cabral fue titular en el conjunto de Nano Díaz | Foto: Photosport

“Sí, nos preparamos para el objetivo de la Copa Sudamericana, es importante para el grupo y para el club. Pero primero la cabeza en Ñublense que empezamos de visita”, aseveró.

Cabral y los rumores que lo vinculan a Colo Colo

El talentoso jugador de los ‘Piratas’ también abordó lo que puede ser su futuro futbolístico, en la que dentro de este mercado ha aparecido como una importante opción para reforzar a Colo Colo, en la que el 10 de Coquimbo se ilusiona, pero no se vuelve loco.

“La verdad que tranquilo, tengo un año más de contrato con el club. Desde que me fui de vacaciones dije que mi cabeza está en Coquimbo, no soy de escuchar mucha noticia, pero tranquilo y consciente de que me queda contrato, si se da (Colo Colo) es una posibilidad de un crecimiento grande”, declaró.

Finalmente, Cabral deja de lado lo que pueden ser todos esos rumores y deja en claro que hoy en día su gran prioridad es Coquimbo Unido, en la que ya se enfoca en los grandes objetivos que tiene el equipo para el 2024.

“No me han dicho ni he consultado nada a mi representante, para esto está él, para yo ocuparme mi cabeza en Coquimbo y el objetivo de clasificar en Copa Sudamericana”, cerró.