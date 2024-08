Fiel a su estilo, el ex jugador de la Selección Chilena entregó su punto de vista sobre el regreso de Esteban Paredes a las canchas.

Esteban Efraín Paredes Quintanilla está de vuelta. Luego de varias semanas de negociaciones, Santiago Morning confirmó este jueves el retornó del goleador histórico de la Primera División.

Recordar que el ex centrodelantero de Colo Colo estaba cumpliendo el rol de director deportivo del equipo que milita en la Primera B, y ahora saldrá del retiro a sus 44 años.

La grave lesión del ariete Richard Paredes hizo que Paredes tomara la decisión de retornar a las cancha, y ahora será parte del plantel Bohemio en la segunda parte de la actual temporada.

LUKA TUDOR OPINA DEL RETORNO DE ESTEBAN PAREDES A SANTIAGO MORNING

Luka Tudor, ex jugador de La Roja, fue invitado al programa Marca Personal de La Metro FM, donde dio su polémico punto de vista sobre esta situación.

“Yo no sé si es lo correcto para un jugador de tanta edad. Yo no sé si físicamente ha jugado o entrenado. Es un tremendo jugador, pero esto muestra como está nuestro fútbol que un futbolista de 44 vuelva a jugar”, indicó de entrada el ex seleccionado chileno.

Paredes es uno de los grandes ídolos del conjunto Popular | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Esto tiene que ver mucho con el equipo que estamos hablando porque es un equipo que históricamente se ha manejado de esta forma. Es un equipo pichanga y los dueños han sido así”, agregó.

“Todo el respeto para Esteban, pero él se equivoca en tomar en una decisión así. Quizás va a meter 7 u 8 goles, pero ya parte mal esta situación porque no es la filosofía que tenía que tener un club”, concluyó Tudor.

¿CUÁL SERÁ EL PRÓXIMO PARTIDO DE SANTIAGO MORNING?

El próximo partido para el Chago será este fin de semana, cuando el domingo 18 de agosto deban recibir a Deportes Temuco a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.