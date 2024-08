Colo Colo ha hecho noticias en las últimas horas dentro del mercado de pases tras oficializar a sus nuevos dos refuerzos: Mauricio Isla y Cristián Riquelme, con quienes el ‘Cacique’ pondría fin a su expedición dentro de esta ventana de transferencias.

Sobre este tema, el ídolo ‘Albo’, Marcelo Barticciotto expresó una tremenda preocupación por Colo Colo y el fichaje de Cristián Riquelme, en donde en el programa ‘F90’ de ESPN hizo su descargo a lo que es este fichaje.

“Es preocupante, yo sé que el chico juega bien, que lo van a contratar porque no van a contratar a uno que no le sepa pegar a la pelota, porque es lógico, pero que hay una urgencia por cumplir minutos y Colo Colo no tiene y el técnico no confía en los jugadores que tiene en el plantel”, partió señalando Barticciotto.

Siguiendo en su línea, el ‘Barti’ apunta a que el fichaje de Riquelme va para cumplir la regla del minutaje del sub 21, en la que siente que dicho reglamento lo pudo haber cumplido un jugador que ya forma parte del plantel: Daniel Gutiérrez.

Riquelme llega a Colo Colo | Foto: Photosport

“Eso es demasiado preocupante también, porque Daniel Gutiérrez, si necesitas una alternativa para Wiemberg, lo tenés a Daniel Gutiérrez, te va a jugar todos los partidos Wiemberg, pero si necesitas a alguien, lo pones a Gutiérrez”, explicó.

Finalmente, Barticciotto explotó por completo por este fichaje, ya que desde un principio para el club nunca fue una prioridad el incorporar un lateral izquierdo y que debido a este ‘problema’ de los minutajes, optaron por el fichaje de Riquelme.

“En Colo Colo nunca se habló de un lateral izquierdo, se habló de un central, se habló de un lateral derecho, se habló de un extremo, nunca se habló de un lateral izquierdo, encontraron esta oportunidad porque necesitaban minutos”, concluyó.