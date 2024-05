Marcelo Barticciotto le manda un sincero consejo a Vicente Pizarro por la suplencia en Colo Colo: "No depende de él"

Esta noche Colo Colo visita a Alianza Lima por la quinta fecha del Grupo A por la Copa Libertadores 2024, un partido donde los albos necesitan del triunfo para seguir en carrera por la clasificación a los octavos de final.

El entrenador Jorge Almirón ya tendría definido al equipo titular del Cacique para esta jornada, donde el esquema que ocuparía sería un 4-3-3. El gran damnificado sería el joven volante Vicente Pizarro, otra vez por decisión técnica.

El apoyo de un ídolo para Vicente Pizarro

Ante aquello, un ídolo del cuadro popular como lo es Marcelo Barticciotto, le envió un mensaje al Vicho, ya que hasta ahora ha hecho bien las cosas.

“Pasa eso, no es la primera vez, más allá que sea frustrante. El Vicho va a tener que seguir metiéndole, para tratar de imponerse y yo sé que no es fácil para los futbolistas, porque supuestamnte si lo estás haciendo bien…“, comenzó diciendo en su espacio en Radio Cooperativa.

“A él le queda la sensación positiva de saber que no depende él. Ha hecho todo lo posible para jugar de titular y que depende del técnico”, agregó.

“Hay jugadores que de repente no juegan porque devuelven la camiseta, a él no le ha pasado. Él no juega porque el técnico considera que está otro mejor que él, supuestamente”, completó Barti en apoyo al mediocampista de 21 años.

Vicente Pizarro ya cumplió los 100 partidos con el primer equipo de Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Alianza Lima vs Colo Colo?

El partido entre los Íntimos y el Cacique se jugará este miércoles 15 de mayo, a las 20:00 horas, en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima. La transmisión televisiva será a través de Chilevisión, ESPN Premium y Star+.