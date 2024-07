Marcelo Barticciotto no queda muy satisfecho con el rendimiento de Colo Colo en la Copa Chile

Colo Colo logró clasificar a la final de la Copa Chile en la zona centro-sur, en la que los ‘Albos’ vencieron por la cuenta mínima a Deportes Santa Cruz en el Estadio Monumental y aseguraron tickets a la final de la zona, en la que ahora se enfrentarán a Magallanes.

Sobre lo que fue este compromiso, el ex jugador del ‘Cacique’ Marcelo Barticciotto comentó en Radio Cooperativa la clasificación de Colo Colo por la Copa Chile, en la que habló sobre lo que fueron los dichos de Carlos Palacios que dejaron mucho que hablar posterior al partido.

“Tampoco hay que prestarle mucha atención a lo que digan de afuera, si el confía en él y sabe las condiciones que tiene y todo, da lo mismo lo que digan de afuera, uno puede hablar y decir cualquier cosa, no quiere decir tampoco que uno siempre tenga la razón o sea dueño de la verdad”, comenzó señalando Barticciotto.

Agregando más sobre esto, el ídolo albo remarcó “condiciones tiene de sobra, el tema es que quizás no está pasando por su mejor momento este semestre quizás no fue el mejor momento de él, él puede jugar mucho mejor, yo creo que el eso lo debe entender”.

Ya analizando lo que fue el desempeño de Colo Colo en esta serie ante Santa Cruz, el ‘Barti’ le hizo un fuerte tirón de oreja a todo el plantel del ‘Cacique’ por lo que ha sido el rendimiento del equipo, ya que siente que por la distinta categoría, el equipo de Almirón debió marcar más diferencias

“Para el torneo le puede alcanzar, sobre todo jugando de local donde prevalece la posición de la pelota, donde este Colo Colo es lo mejor que hace es la tenencia del balón, el rotar, el ir de un lado hacia otro, por momentos juega demasiado horizontal, no tiene gente delante de la pelota y eso lo hace ser un poco monótono”

Colo Colo avanza en la Copa Chile l Foto: Photosport

“La obligación de Colo Colo era marcar mayor diferencia, si bien tuvo ocasiones para ampliar el marcador, eso también es parte del juego y se analiza. Cuando un equipo genera un par de situaciones de gol y no puede convertir, después con otro rival termina pasando la cuenta”. agregó.

Finalmente, Barticciotto le pone una importante tarea a Colo Colo pensando en lo que es el gran desafío que tiene el ‘Cacique’ para este segundo semestre, en la que tiene que comenzar a armar lo que será su desempeño en el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

“Colo Colo tiene que mejorar, tiene los octavos por Copa Libertadores, un rival complejo, un rival complicado, donde termina en Colombia donde no será fácil. Tiene que mejorar mucho en el juego, en tratar de ser más incisivos en algún sector de la cancha, en cambiar de ritmo, que los jugadores entiendan que no siempre se puede jugar al mismo ritmo, hay que tratar de desequilibrar, hay jugadores que tienen marcar diferencias individualmente y hoy no se ha hecho eso”, cerró.