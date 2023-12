El plantel de Colo Colo actualmente se encuentra de vacaciones, pero todos los ojos de los directivos de Blanco y Negro están puestos en encontrar al nuevo entrenador de cara a la temporada 2024.

Una danza de nombres han aparecido en estos últimos días tras la polémica salida de Gustavo Quinteros y los dos grandes apuntados por la dirigencia serían los argentinos Gabriel Milito y Gabriel Heinze, sin embargo, las negociaciones no están para nada fácil y no hay avances importantes en las tratativas.

Esta situación ha hecho que los hinchas del Cacique ya se comiencen a impacientar y a debatir en redes sociales sobre quién debería ser el sucesor de Quinteros.

MARCELO BARTICCIOTTO LE DA UNA PISTA A UN HINCHA DE COLO COLO SOBRE EL TAPADO

Durante las últimas horas, el comentarista deportivo e hincha acérrimo del conjunto Popular, Marcelo Barticciotto, dejó a todos atónitos al lanzar un verdadero bombazo en ESPN Chile.

“Hay un técnico chileno en carpeta, pero no lo voy a decir. No puedo. Me lo dijeron de adentro”, señaló el campeón de la Copa Libertadores con los albos.

Es por esto que los simpatizantes del Eterno Campeón empezaron a lanzar nombres, pero hay uno que fue a consultarle a Barticciotto y este encontró una respuesta.

Milito es el favorito de la mayoría de los dirigentes albo | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

“Que el gran Marcelo Barticciotto se tire una pista del DT chileno “tapado” para Colo Colo. En esa lista ¿estaría Basay, Sierra, o Figueroa?, ¿Es alguno de esos 3 o no?”, escribió en la red social X.

Minutos después, el ídolo del conjunto Popular le respondió con un: “Hola Moisés, uno de esos 3 está en carpeta, eso es cierto!”.

¿CUÁL SERÍA EL PLAZO PARA DEFINIR AL NUEVO DT DE COLO COLO?

Los directivos de Blanco y Negro se pusieron como plazo final a fines de diciembre para tener confirmado al próximo director técnico de Colo Colo.