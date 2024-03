Dentro de lo que fue la igualdad sin tantos entre Coquimbo Unido y Colo Colo, se vivió un hecho bastante polémico durante el partido el cuál fue protagonizado por Maximiliano Falcón y Dixon Pereira, en la que el defensor ‘Albo’ golpeó fuertemente la costilla del jugador ‘Pirata’ y lo dejó a maltraer, teniendo que ir de manera urgente a realizarse estudios tras este golpe.

Sobre esta jugada en particular, un ídolo de los ‘Albos’ como lo es Marcelo Barticciotto tomó el micrófono de Radio Cooperativa y abordó este accionar, en la que increpó al árbitro del partido por no haber cobrado falta en favor de Coquimbo Unido, dejándole un tirón de orejas a Falcón por su extrema vehemencia en esta jugada.

“Cuándo uno va con la rodilla tan alta al cuerpo de un adversario, sin duda que es falta, después considerará el árbitro si es amarilla o roja, pero no puede ir con la rodilla tan alta”, comenzó señalando Barticciotto.

Entrando más en detalles, el ‘Barti’ tomó su postura a lo que fue esta jugada, en la que indicó que para él era falta y expulsión para Maximiliano Falcón, debido a lo que fue este duro golpe del ‘Peluca’ al jugador de Coquimbo Unido.

Falcón en el ojo del huracán por su jugada | Foto: Photosport

“Ya yendo con la rodilla e impactando en el adversario, es falta, no hay que darle muchas vueltas ni mirarla tanto, para mi entender era falta y expulsión, pero el árbitro consideró que no y el VAR tampoco”, esgrimió.

Finalmente, Barticciotto hizo un breve análisis de lo que fue esta igualdad sin tantos entre ambos equipos, en la que dejó más que claro que ninguno de los dos clubes hizo mucho para poder quedarse con la victoria y los tres puntos en la cuarta región.

“Ninguno mereció ganar y me parece que no hicieron mucho para hacerlo, Gil dijo que no les patearon al arco y Colo Colo casi que tampoco, por ahí me parece que viene el tema de la igualdad”, cerró.