Colo Colo trabaja en la contratación de un arquero para la temporada 2025. El Cacique no tuvo éxito en su intento de sacar del retiro a Claudio Bravo y en este momento afloran opciones como la de Roberto Fernández, Gabriel Arias y Matías Dituro.

El arquero argentino-chileno de 37 años, Matías Dituro reconoció fue consultado por opción a Colo Colo y reconoció que vio información en medios de comunicación respecto al tema. “Obviamente he visto las noticias y lo que ha salido, pero en esas situaciones el que maneja es mi representante”, respondió en diálogo con Eugenio Salinas para TNT Sports.

Sin embargo, el guardameta por ahora se concentra solo en su presente: “Estoy en Elche, estoy muy feliz acá, estoy muy contento, me quedan seis meses de contrato. Mi familia está muy bien acá y estoy en medio de un torneo. Entonces, imagínate que no puedo andar pensando en lo que puede ser el futuro, en lo que puede pasar acá o allá. Me enfoco en el presente en el día a día, en disfrutar cada entrenamiento”.

El futbolista representado por Vibra Fútbol de Fernando Felicevich aclara que en momentos de competencia no tiene diálogo respecto a posibles ofertas y nuevos destinos.

Matías Dituro aparece como opción para el arco de Colo Colo. (Foto: Photosport)

“Mis representantes siempre se han manejado de la misma manera. En el momento que estoy trabajando, que estoy jugando, estoy en competencia, no hablamos de nada, más que una felicitación de un partido o preguntar cómo estoy, cómo está la familia, intentamos no hablar de clubes”, mencionó.

Dituro reiteró que su foco por ahora solamente por el Elche: “Me mantengo siempre al margen, enfocarme en lo que estoy haciendo, en disfrutar lo que estoy haciendo y en disfrutar cada partido.

¿Hasta cuándo tiene contrato Matías Dituro con el Elche?

El guardameta tiene vínculo hasta el 30 de junio de 2025 con el Elche. De hecho, es titular en el equipo que marcha quinto en la Segunda División del fútbol español.