Colo Colo está con todo el foco puesto dentro de lo que es el mercado de pases en encontrar a su nuevo portero para la temporada 2025 tras la partida de Brayan Cortés y la negativa del retorno de Claudio Bravo.

En las últimas horas, el periodista Daniel Arrieta ocupó su espacio dentro del programa ‘Mediapunta’ en Youtube, en la que indicó que uno de los candidatos como lo es Matías Dituro, no tiene toda la aprobación del directorio ‘Albo’, colocándose en duda su fichaje.

“Lo de Dituro entiendo que se habló y se ha hablado otras veces el nombre de Matías Dituro en estas reuniones de directorio, pero a mí me dijeron que al directorio no le calza y no le convence 100% el nombre de Dituro”, comenzó declarando Arrieta.

En esa misma línea, el comunicador destapó la información que desde Colo Colo estarían abiertos hoy en día en poder ocupar un cupo de extranjero para traer a su próximo arquero, debido a que existen escasas opciones nacionales para tomar la portería del ‘Cacique’.

Dituro no parece llenar el paladar de la directiva de Colo Colo | Foto: Photosport

“De hecho el mismo Almirón y el mismo Aníbal Mosa lo ratificó, que hay que ver el tema de cupo de extranjeros y que no descartan que un cupo de extranjero se destine al arquero”, declaró.

Concluyendo, Arrieta también dio a conocer de que la opción de que Keylor Navas a Colo Colo hoy en día es imposible y que el próxmo portero del ‘Popular’ saldrá entre Matías Dituro y alguna otra opción desde el extranjero, algo que esperan definir prontamente.

“Lo de Navas está dificil, la información es que Keylor Navas se iría a México y que allá sería su futuro, allá le pagarán más y eso es a lo que aspira, Las opciones para el arco serán Dituro y algún otro arquero extranjero”, cerró.