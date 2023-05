Colo Colo emprendió rumbo a Venezuela en el día de ayer para enfrentar mañana al Monagas de Venezuela por la Fecha 4 del Grupo F de Copa Libertadores de América, donde buscarán los tres puntos para encaminar la clasificación a los octavos de final.

Uno que dirá presente en el once estelar de Gustavo Quinteros es Maximiliano Falcón, quien pese a la roja directa que vio ante Curicó Unido, no será sancionado por el estratega del Cacique e irá desde el arranque.

Antes de abordar el avión con rumbo a Maturín, Falcón abordó lo que podría ser una eventual e hipotética salida del Cacique: “He escuchado, pero mi representante no me habla mucho no me dice porque quiere que juegue tranquilo”.

Falcón es idolatrado por la hinchada de Colo Colo. | Foto: Photosport

“No tengo ninguna información, conmigo no han hablado. Si viene algo a mitad de año o a fin de año y beneficia a las dos partes, bienvenido sea” aseguró Falcón dejando con tiritón a los hinchas albos que tienen al Peluca como ídolo absoluto.

De igual manera, Falcón aclara su situación: “Yo tengo contrato vigente con el club, estoy contento por la gente, porque vengo jugando y son factores que suman. Mi cabeza está acá y le debo respeto al club como ellos me respetan a mí. Si viene una oferta que es buena para los dos, bienvenido sea”.

Cabe recordar que los últimos días se intensificaron los rumores de que llegará una oferta por Maximiliano Falcón desde México e, incluso, no se descarta que un equipo brasileño quiera llevarse a una de las figuras de Colo Colo.