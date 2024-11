Maximiliano Falcón jugó los 12 minutos restantes de la Supercopa 2024. El defensor de Colo Colo levantó un nuevo título tras la consagración en el Campeonato Nacional 2024, donde no pudo jugar en la última fecha por suspensión.

Peluca mostró su satisfacción por la buena temporada. “Quedar en la historia de Colo Colo para cualquier jugador debe ser muy gratificante, seguir creciendo como club también para nosotros es muy satisfactorio, porque es lo que veníamos buscando años anteriores, este año fue de gran nivel para todos”, expresó en diálogo con TNT Sports.

Falcón valoró su rendimiento y se descargó por no estar elegido como el mejor de su puesto en la Gala Crack: “En lo personal también, creo que este fue mi mejor año, mis compañeros me ayudaron a estar en este nivel y por ser el mejor central de Chile por destrozo esta temporada, algunos por ahí eligen mal. Pero no pasa nada, me quedo contento con el nivel que demostré. Espero seguir creciendo el año que viene y seguir ayudando al club”.

El zaguero uruguayo aseguró que no le molestó el tema de no ser elegido como mejor central: “No, yo lo tiro como talla. Yo considero que fui el mejor por lejos, pero cada uno ve el fútbol como quiere. La mayoría de los partidos terminé con el 100 por ciento de los duelos ganados”.

Luego lanzó un comentario: “Tranquilo nomás, cada uno tendrá su opinión y capaz que es porque no voy a la gala y quieren entregar el premio no me eligieron”.

Maximiliano Falcón revela por qué no el gusta ir a la gala del fútbol chileno

Por último, explicó por qué no fue al evento: “No me gusta ir más que nada. Como que no me siento cómodo. No sé si de bajo perfil, porque las cámaras no me molestan, pero ese tipo de cosas, a veces ser más el centro de atención me genera incomodidad”.

“Cuando nos casamos con mi señora creo que fue lo más lindo y a la vez lo más nervioso que me he puesto en mi vida. Cuando todos están pendientes mirándote y siendo el centro de atención me quedaban las piernas durísimas. No me gustan esas instancias. Pero no estoy enojado”, finalizó.